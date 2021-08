Sex and The City γυρίσματα: Mr. Big και Κάρι Μπράντσο βάζουν «φωτιά» στο Instagram

Tα γυρίσματα για την σειρά-συνέχεια του επιτυχημένου «Sex and the City» -με τίτλο «And Just Like That»- έχουν ήδη ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κρίστιν Ντέιβις επέστρεψαν με εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές αν μη τι άλλο, ενώ η σειρά 10 επεισοδίων που θα προβληθεί στο ΗΒΟ Max παίρνει σάρκα και όστα. Στα γυρίσματα έκανε την εμφάνισή του, αναστατώνοντας για άλλη μια φορά την Κάρι Μπράντσο ο περίφημος Mr. Big, o αιώνια αγαπημένος της.

Τα γυρίσματα του And just like that… συνεχίζονται και τα αποκαλυπτικά πλάνα από τα γυρίσματα μας δίνουν μικρές γεύσεις από όσα θα δούμε όταν προβληθεί η σειρά από το HBO Max. Η Κάρι Μπράντσο πόζαρε στο πλευρό του Mr. Big και οι φανατικοί θαυμαστές του Sex and the City ενθουσιάστηκαν.

Η ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η «Κάρι Μπράντσο» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το σετ των γυρισμάτων με τον τηλεοπτικό της σύζυγο.

Η φωτογραφία όμως είχε και… spoiler καθώς το οι δυο τους κοιτάζονται στα μάτια και φοράνε και τις βέρες τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε ότι το ζευγάρι Κάρι και Mr Big, όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν παρέμειναν μαζί. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έγραψε: «Βάζω στοίχημα ότι αυτοί οι δύο θα το ξενυχτήσουν».