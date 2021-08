Βοήθεια για τις φωτιές στην Ελλάδα: Επιστολή Μενέντεζ στη διοίκηση Μπάιντεν

Ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, με επιστολή του στον υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν, ζητά από τις αμερικανικές αρχές να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. «Η Ελλάδα είναι ένας στενός και πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Καλώ τη Διοίκηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον λαό της Ελλάδας σε μια ώρα ανάγκης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μενέντεζ.

The fires in Greece are burning out of control & entire villages are being forced to flee for safety. I’m calling on the Biden admin to take all measures necessary to support our @NATO ally during this time of great need. Read my letter to @SecDef: https://t.co/XJQp7iWmEy — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) August 8, 2021

Παράλληλα, ο Γερουσιαστής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση του πυροσβεστικού αεροσκάφους P8, στην υπηρεσία των ελληνικών προσπαθειών, όπως ανακοινώθηκε τις περασμένες ημέρες. «Οι προσπάθειες αυτές έσωσαν ζωές και καλώ το υπουργείο να εκπληρώσει επιπλέον αιτήματα βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων και ελικοπτέρων CH-47» σημειώνει επίσης ο Γερουσιαστής.

Praying for the health & safety of our friends across Greece & southern Europe in the wake of the ongoing brutal heatwave & raging wildfires. The U.S. must provide support & assistance as we bear witness to the devastating fallout of climate change. https://t.co/vO6GnYj46L — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) August 5, 2021

Η ανάρτηση Πάιατ για τη βοήθεια των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Ανταποκρινόμενοι σε αίτημα τις ελληνικής κυβέρνησης για υποστήριξη, είμαι ευγνώμων που το τμήμα του Πολεμικού Ναυτικού της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, μέρος των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, παρέχει ένα αεροσκάφος αναγνώρισης P-8 για την υποστήριξη των προσπαθειών πυρόσβεσης», τόνισε σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. «Όπως όλοι στην Ελλάδα, έτσι και εμείς στη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είμαστε σοκαρισμένοι από τις σκηνές καταστροφής που προκαλούνται από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, κάνει ειδική μνεία στους «πολλούς γενναίους πυροσβέστες, το στρατιωτικό προσωπικό και τους εθελοντές» που, όπως λέει, εργάζονται για να περιορίσουν τις ζημιές και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. «Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πυρκαγιές έχουν απίστευτο αντίκτυπο και καταλαβαίνουμε από παρόμοιες εμπειρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μπροστά μας» ανέφερε στη συνέχεια. Τέλος, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογραμμίζει πως μέσα από τέτοιες κοινές πρωτοβουλίες, αποδεικνύουμε τη δύναμη της συμμαχίας μας και πώς είμαστε ισχυρότεροι μαζί.