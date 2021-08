Μικρότερο μωρό στον κόσμο: Γεννήθηκε 212 γραμμάρια και βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από 13 μήνες

Η μικρή Kwek Yu Xuan από τη Σιγκαπούρη, γεννήθηκε μόλις 212 γραμμάρια (όσο το βάρος ενός μήλου) και 24 εκατοστά. Ήρθε στον κόσμο πολύ πρόωρα, μόλις στις 25 εβδομάδες κύησης -πολύ νωρίτερα δηλαδή από τον μέσο όρο των 40 εβδομάδων.

Η μαμά της την έφερε στον κόσμο κατεπειγόντως με καισαρική τομή, τέσσερις μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όταν διαγνώστηκε με προεκλαμψία – μία σοβαρή διαταραχή στην εγκυμοσύνη που εκδηλώνεται με υπέρταση κατά την κύηση και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά όργανα, ακόμη και σε θάνατο τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Σιγκαπούρης όπου γεννήθηκε δεν έδινε πολλές πιθανότητες να επιβιώσει το βρέφος. Κι όμως, μετά από 13 μήνες παραμονής σε ΜΕΘ, το μωρό αποσωληνώθηκε και ζυγίζει πλέον 6,3 κιλά. «Κόντρα στις πιθανότητες, με τις επιπλοκές τις γέννας, ενέπνευσε τους ανθρώπους γύρω της για την αντοχή και τη δύναμή της που την κάνει ένα αξιοθαύμαστο “μωρό εν μέσω κορωνοϊού” – μια αχτίδα ελπίδας εν μέσω χάους» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της η Yu Xuan έλαβε πολλές θεραπείες και υποβλήθηκε σε διαφόρων ειδών μηχανική υποστήριξη για να καταφέρει να επιζήσει. Ωστόσο η Yu Xuan πάσχει ακόμη από χρόνια πνευμονική νόσο και θα χρειαστεί αναπνευστική βοήθεια και στο σπίτι. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτό θα βελτιωθεί με τον χρόνο.

