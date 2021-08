Ρωσικό πυροσβεστικό Beriev: Ο “γίγαντας” που βοηθάει την Ελλάδα στις φωτιές

Την ώρα που η Ελλάδα καίγεται και η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο το πιο μεγάλο μας όπλο στη μάχη με τις φλόγες είναι αναμφίβολα ο ρωσικός γίγαντας. Το Beriev Be- 200. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος μοναδικό στο είδος του, με εντυπωσιακές επιχειρησιακές ικανότητες οι οποίες το καθιστούν απολύτως απαραίτητο στην αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mens House, το απόλυτο πλεονέκτημά του είναι φυσικά το μέγεθός του, το οποίο του επιτρέπει να έχει την δυνατότητα να ρίχνει ποσότητες νερού που ισοδυναμούν με δεκάδες Canadair, αλλά και η αμφίβια φύση του. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να γεμίζει τις 8 δεξαμενές του από θάλασσες ή λίμνες και να το κάνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το ρωσικό αεροπλάνο χρειάζεται μόλις 15 δευτερόλεπτα για να γεμίσει τα ντεπόζιτά του με περίπου 12 τόνους νερού τους οποίους στη συνέχεια ρίχνει πάνω στις φλόγες.

The 🇷🇺 giant amphibious aircraft BERIEV-200 ES is actively involved in extinguishing forest fires in #Greece.

✈️ Yesterday it participated in fire figthing near Stamata in Attica region. The plane has a water capacity of 12K litres – more than any other amphibious in the world! pic.twitter.com/IhuwvFuPCK

— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) July 28, 2021