Φωτιές τώρα Ελλάδα: Οι πυρκαγιές στην Ελλάδα κάνουν τον γύρο του κόσμου στα διεθνή μέσα

Τα διεθνή Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν καθημερινά τις εξελιξεις απο τον πύρινο εφιάλτη που έχει ζώσει την Ελλάδα. Οι εικόνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές κανουν το γυρο του κόσμου. Στο σύνολό του ο διεθνής Τύπος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Τόσο η πύρινη λαίλαπα μαζί με τις καταστροφές που άφησε πίσω της, όσο και οι προσπάθειες των πυροσβεστών να ελέγξουν τις φωτιές, απασχολούν τα διεθνή ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικά το ITV αναφέρει για την πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια: «Στο ελληνικο νησί της Εύβοιας μια δυστοπική θαλασσα… τουρίστες και κάτοικοι διασώθηκαν με βάρκα από τις παραλίες». «150 σπίτια καταστράφηκαν από πυρκαγιές καθώς οι μοναχοί αρνούνται να φύγουν από το πληγωμένο νησί», γραφει ο βρετανικος γκαρντιαν ενω τα αμερικανικά δίκτυα CNN και ABC με ανταποκριτες και απεσταλμένους δημοσιογραφους μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Ο τόπος των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων απειλείται καθώς η Ελλάδα δίνει μάχη με τις πυρκαγιές είναι ο τίτλος του άρθρου στην ιστοσελίδα πρακτορείου Reuters για τις φωτιές που ζώνουν τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες.

REUTERS: Οι πυρκαγιές αγρίεψαν και πάλι κοντά στην Αθήνα, ο καύσωνας ενισχύει τις φωτιές

FRANCE 24: «Κρίσιμη κατάσταση» καθώς μαίνονται οι πυρκαγιές στην Ελλάδα

ASSOCIATED PRESS: Φωτιά μαίνεται ξανά κοντά στην Αθήνα, εκκενώσεις στη νότια Ελλάδα

CBS: Πυρκαγιές μαίνονται κοντά στην Αθήνα υποχρεώνοντας σε εκκενώσεις στη νότια Ελλάδα

Der Tagesspiegel: Ανεξέλεγκτες μεγάλες πυρκαγιές σε Ελλάδα και Τουρκία

INDEPENDENT: Η Αθήνα αντιμέτωπη με τις φλόγες με καύσωνα και θερμοκρασίες 40 βαθμών

DAILY MAIL: Η απελπισμένη μάχη να σωθούν χωριά συνεχίζεται όλη τη νύχτα στην Ελλάδα

«Προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των φίλων μας σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη» λόγω του συνεχιζόμενου σφοδρού καύσωνα και των μαινόμενων πυρκαγιών, αναφέρει σε μήνυμά του, μέσω Twitter, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Παράλληλα, διαμηνύει πως οι ΗΠΑ πρέπει να παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια καθώς παρακολουθούμε τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Praying for the health & safety of our friends across Greece & southern Europe in the wake of the ongoing brutal heatwave & raging wildfires. The U.S. must provide support & assistance as we bear witness to the devastating fallout of climate change. https://t.co/vO6GnYj46L

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) August 5, 2021