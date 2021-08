Φωτιά Εύβοια τώρα: Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού με σκάφη από τις παραλίες

Φωτιά Εύβοια τώρα: Σε ασφαλή σημεία έχουν μεταφερθεί 440 πολίτες, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι σε παραλίες στην Αγία Άννα και το Ψαροπούλι της Εύβοιας. Συνολικά, σύμφωνα με το ΛΣ, έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 631 πολίτες, από χθες τα μεσάνυχτα έως αυτήν την ώρα. Οι 191 απομακρύνθηκαν από άλλες βορειότερες παραλίες της περιοχής. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες έως και αυτήν τη στιγμή ξεκίνησε η απομάκρυνση δεκάδων πολιτών από άλλες παραλίες της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το Λιμενικό, τουλάχιστον 50 άτομα έχουν επιβιβαστεί σε πλωτά μέσα και θα μεταφερθούν και αυτά σε ασφαλή σημεία, ενώ διαρκείς είναι οι περιπολίες των σκαφών του ΛΣ στις παραλίες της Εύβοιας, αφού το πύρινο μέτωπο έχει καταστήσει αδύνατη τη μετακίνηση σε οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα πολίτες να προστρέχουν σε οργανωμένες και μη παραλίες, προκειμένου να σωθούν. Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού, οι περισσότεροι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και ελάχιστοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Οι περισσότεροι από τους απεγκλωβισμένους πολίτες είναι μεγάλης ηλικίας, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και αρκετά παιδιά.

Στην περιοχή Μυρτιά του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ευβοίας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 240 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Κάτοικος από το Ψαροπούλι μίλησε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ εκφράζοντας την αγωνία του για την κατάσταση που επικρατεί. «Τα σκάφη που έφυγαν από την Αγία Άννα πήγανε στο Μαντούδι. Το σκάφος που φεύγει από το Ψαροπούλι, πηγαίνει τους ανθρώπους στο Πευκί, το οποίο είναι μπροστά στο κεφάλι της φωτιάς. Σε 2-3 ώρες η φωτιά θα έχει φτάσει εκεί. Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στο Ψαροπούλι, από τη πλευρά του Αιγαίου», είπε ο κ. Γιάννης Βαρσάκης. «Αν τους πάμε (τους ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Άννα) στο Πευκί, τί θα γίνει ρε παιδιά; Θα τους πάρουν από το Πευκί να τους πάνε στο Μαντούδι;» τόνισε.

In case you don’t know what’s happening in Greece right now:#Πυρκαγια #ΛιμνηΕυβοιας #φωτιες #Greece #PrayForGreece #βαρυμπομπη pic.twitter.com/9nxNCYzdeH

— Vicc (@itsvickysan) August 5, 2021