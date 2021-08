Ουκρανία χειροβομβίδα: Άνδρας απειλούσε μέσα στο κτίριο του υπουργικού συμβουλίου

Ένας άνδρας εισέβαλε στην έδρα της κυβέρνησης στην Ουκρανία και απείλησε να πυροδοτήσει χειροβομβίδα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το περιστατικό έληξε αναίμακτα, μετά από την επέμβαση των Αρχών.

«Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για αληθινή χειροβομβίδα », δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

«Συνελήφθη» δήλωσε λακωνικά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, Αρτέμ Σεβτσένκο. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στο κτίριο και έβγαλαν τον μανιακό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρσκόταν στο σημείο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει έναν άνδρα στην είσοδο του κτιρίου που κρατάει ένα αντικείμενο το οποίο απειλεί να πυροδοτήσει λέγοντας: «Δεν θα βγω ζωντανός από δω!».

Ο άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είναι γύρω στα 50 , φοράει ένα ριγέ μπλουζάκι και τζιν και ζήτησε να «βγουν οι άνθρωποι από το χολ» από την είσοδο στο κτίριο.

Ισχυρίστηκε ότι κρατά «χειροβομβίδα μάχης» απο ένα πρώην ναρκοπέδιο όπως λέει, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν. «Πρόκειται για κατάληψη του κτηρίου με τη βία», φώναζε, καλώντας τους παριστάμενους να μην προβάλλουν αντίσταση. Το δίκτυο Ukraine 24 μετέδωσε οτι δήλωνε έτοιμος να περάσει χρόνια στη φυλακή.

#BREAKING: Unknown assailant threatens to detonate GRENADE in Ukrainian cabinet building as security officers plead with him to stand down

More: https://t.co/fzt3slt194 pic.twitter.com/ZsPvoF8emd

— RT (@RT_com) August 4, 2021