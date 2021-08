Γκάρι Λίνεκερ: Ένα απροσδόκητο σχόλιο

Η φωτιά στη Βαρυμπόμπη και η γειτνίασή της με την Αθήνα έγινε θέμα στα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και προκάλεσε και ένα απροσδόκητο σχόλιο. Αυτό προέρχεται από τον θρύλο του βρετανικού ποδοσφαίρου Γκάρι Λίνεκερ, που με αφορμή την πυρκαγιά στην Ελλάδα, στράφηκε εναντίον των αρνητών της κλιματικής αλλαγής.

Ο παλιός επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Είμαστε σε ένα χάος. Έχω γνωρίσει πολλούς αρνητές τις κλιματικής αλλαγής. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς, το να παραμείνουν αρνητές, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν. Γιατί; Τα επιστημονικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα». Μάλιστα, ο Λίνεκερ στην ανάρτησή του έχει αξιοποιήσει μία φωτογραφία που τράβηξε ο Κοσμάς Κουμιανός χθες και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

We’re in a mess. Had plenty of climate change deniers on my case. Getting harder and harder to deny, but still they try. Why? The scientific evidence is indisputable. https://t.co/wKVV6VP0nk

