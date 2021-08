Γενέθλια Ομπάμα – δώρα: Τι ζήτησε από τους επισκέπτες στο πάρτι του

Ο Μπαράκ Ομπάμα “πάτησε” τα 60 και εν όψει της σημερινή ημέρας αντίγια δώρα ζήτησε κάτι διαφορετικό. «Οι Ομπάμα διοργανώνουν ένα πάρτι για να γιορτάσουν τα 60α γενέθλια του Προέδρου Ομπάμα με την οικογένεια, τους φίλους και το πρώην προσωπικό», αναφέρει το περιοδικό People που επικαλείται πηγή κοντά στον πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η γιορτή θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο κτήμα Martha’s Vineyard της οικογένειας.

Οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν ότι όλοι θα πρέπει να υποβληθούν σε Covid τεστ και ότι στην εκδήλωση θα υπάρχει γιατρός, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα του CDC. Ο Μπαράκ και η Μισέλ έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν εκστρατεία υπέρ των εμβολιασμών, εμβολιάστηκαν μαζί με άλλους πρώην προέδρους και πρώτες κυρίες τον Μάρτιο. «Ενθαρρύνω όλους να κάνουν το εμβόλιο μόλις έχουν την ευκαιρία», είπε τότε η Μισέλ.

«Αντί για δώρα, οι επισκέπτες καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βοηθήσουν τα προγράμματα που λειτουργούν για να υποστηρίξουν αγόρια και νέους άνδρες διαφορετικού χρώματος και τις οικογένειές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υποστηρίξουν κορίτσια που βρίσκονται στην εφηβεία από όλον τον κόσμο και να εξοπλίσουν την επόμενη γενιά αναδυόμενων ηγετών, συμπεριλαμβανομένης των οργανώσεων “My Brother’s Keeper Alliance”, “Girls Opportunity Alliance” ή των προγραμμάτων Παγκόσμιας Ηγεσίας του Ιδρύματος Ομπάμα», λέει η πηγή στο περιοδικό.

Happy birthday, Mrs. Robinson! 🎂

Watch President Obama reflect on a special moment he shared with his mother-in-law, Mrs. Marian Robinson, on election night in 2008. pic.twitter.com/dyzn1LDpDQ

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) July 29, 2021