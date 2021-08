Τούνη Παξοί: Οργισμένες αντιδράσεις στο twitter μετά από story

Η Ιωάννα Τούνη για άλλη μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο των social media, μετά τη δήλωση που προκάλεσε σάλο. Η εντυπωσιακή ξανθιά το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στους Παξούς όπου και πέρασε μέρος των διακοπών της. Προς έκπληξή της μάλιστα, διαπίστωσε πως το ωράριο καταστημάτων άλλαξε μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τις υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε σχετικά ανάρτηση στο instagram εκφράζοντας το παράπονό της….

“Έχω πάθει σοκ εδώ. Όλα τα ταβερνάκια εστιατόρια κλείνουν το μεσημέρι και ανοίγουν το απόγευμα. Και είναι hight season 1 Αυγούστου. Ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει. Μάλλον έχουν πολλά λεφτά οι Παξοί Τέλος πάντων, απ’ ότι καταλάβατε πήγαμε σε ένα από τα μοναδικά που λειτουργούσαν αυτή την ώρα και φάγαμε”, έγραψε στο instagram.

Δεν είναι η πρώτη φορά όπου οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη πυροδοτούν έντονα σχόλια, δεν ξεχνάμε την δήλωση για τον μισθό των 800 ευρώ. “Η οικονομία κλαίει. Έχω φίλους που έχουν εστίαση, εγώ έχω ρούχα, όλα πηγαίνουν κατά διαόλου. Τα 800 ευρώ είναι αστεία για τις επιχειρήσεις. Οι τεμπέληδες χαίρονται προφανώς τώρα που τα παίρνουν”, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη Σάσα Σταμάτη.

Εκει στην εστιαση ρωτήστε την Τουνη ποιες ώρες την βολεύει να είστε ανοιχτά και σταματήστε να παρακωλυετε το επίπονο λειτούργημα του ινφλουενσερ. #τουνη

