Τεντόγλου χρυσό – Τόκιο: Σήκωσε την Ελλάδα ψηλά ο κορυφαίος αθλητής

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι σπουδαίος, είναι ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος στον κόσμο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2021 στο Τόκιο! Το πρώτο άλμα του 23χρονου Ελληνα Πρωταθλητή ήταν στα 8.11, το δεύτερο στα 8.20, το τρίτο και το τέταρτο ήταν άκυρα, το πέμπτο στα 8.15 και στο έκτο έκανε το σπουδαίο 8.41 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Μάλιστα, μετά το 5ο άλμα του ο 23χρονος Μίλτος Τεντόγλου από τα Γρεβενά ήταν εκτός μεταλλίων και στην 4η θέση, με τον Ισπανό Κάσερες να τον έχει περάσει και τον Κουβανό Ετσεμπερία με 8.41 να κρατά το χρυσό στα χέρια του.Ομως στην τελευταία του προσπάθεια ο Ελληνας Πρωταθλητής στο μήκος… πέταξε στα 8.41 και έφτασε με ένα άλμα στο χρυσό μετάλλιο, αφού ο Ετσεμπερία εγκατέλειψε την τελευταία του προσπάθεια!

What a disbelief on the gold winner, still did not stink in. Congrats to #TENTOGLOU #Greece pic.twitter.com/pq84qnajVh

— sweetlavenderwo (@sweetlavenderwo) August 2, 2021