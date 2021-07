Καρτερός Αυγή: Για “κρεσέντο χυδαιότητας” κάνει λόγο η ΝΔ

Για “κρεσέντο χυδαιότητας του Θανάση Καρτερού” κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. “Ο κ. Καρτερός, βασικός αρθρογράφος της Αυγής, στενός συνεργάτης και λογογράφος του κ. Τσίπρα και Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του όταν ήταν Πρωθυπουργός, υπηρετώντας τη γραμμή του αρχηγού του, επιδίδεται σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας. Κι αυτή τη φορά όχι μόνο κατά του Πρωθυπουργού και της συζύγου του αλλά και κατά των παιδιών του. Το δηλητήριο φθάνει μέχρι και στην κορυφαία αθλήτρια Μαρία Σάκκαρη. Κι όλα αυτά όχι με κάποια πολιτική αφορμή, με κάποια παρέμβαση ή κάποια δήλωση τους. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν και είναι αυτοί που είναι. Το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού, πίσω από τη μάσκα του δήθεν προοδευτικού”.

Το άρθρο του Θανάση Κρατερού

Ο κ. Καρτερός σε άρθρο του στην “Αυγή” με τίτλο “Η σαπουνόπερα της δυναστείας Μητσοτάκη” μεταξύ άλλων επιτίθεται στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη λέγοντας ότι “βρίσκεται συνεχώς κάτω από τους προβολείς, ως φορέας κάποιας εξουσίας, που ουδείς της έδωσε”. Επίσης, επικρίνει τον πρωθυπουργό ακόμη και για την ανακαίνιση χώρων του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ εξαπολύει βέλη και κατά της Μαρίας Σάκκαρη αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Θα μπορούσε, αν ήταν σοβαρός πολιτικός και άνθρωπος, με δέκα τηλεφωνήματα να προστατέψει την οικογένειά του. Αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι φτάσαμε από την κατά ριπάς φωτογραφούμενη υπέρκομψη, τα ενσταντανέ παιδιών και συγγενών, τα how to spend it εν μέσω πανδημίας, τις αγκαλιές στην παραλία, τα τρυφερά ρεπορτάζ για το ειδύλλιο του διαδόχου, στη Σάκκαρη”.