Ντούσκος χρυσό – Τόκιο: Η απονομή, τα συγκινητικά λόγια και το “μπράβο” Μητσοτάκη

Ο Στέφανος Ντούσκος μετά από μια συγκλονιστική κούρσα στο μονό σκιφ της κωπηλασίας έφερε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο -και μάλιστα χρυσό- στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ωστόσο ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν ήταν πάντα παιδί του νερού, αφού ο «έρωτας» με την κωπηλασία άρχισε το 2011, αφού μέχρι τότε ασχολούνταν αποκλειστικά με τον στίβο. Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 29 Μαρτίου του 1997 ο Στέφανος Ντούσκος ζει το όνειρό του μόλις στα 24 του, αφού κατάφερε να πετύχει αυτό που όλοι οι αθλητές κυνηγούν στη διάρκεια της καριέρας τους. Ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Η πορεία του μέχρι στην κορυφή ωστόσο δεν ήταν εύκολη.

Θυσίες, σκληρή προπόνηση, και προσήλωση ήταν ανάμεσα σ’ αυτά που τον οδήγησαν ανάμεσα στους κορυφαίους. Μάλιστα το ότι έφτασε σε σημείο να τρώει… παγάκια για να ξεγελάσει την πείνα του φανερώνουν ότι πρόκειται για ένα αθλητή που είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να πετύχει το στόχο του.

What a performance from Stefanos Ntouskos!

He wins the first ever Olympic rowing gold for #GRE in the men's single sculls.@WorldRowing @HellenicOlympic #Rowing pic.twitter.com/fwOvrIg2b4

