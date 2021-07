Βαρώσια Ερντογάν: Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – “Χαστούκι” και από ΗΠΑ

Την έντονη καταδίκη αλλά και την πρόθεση της Ουάσινγκτον να αντιδράσει στους τουρκικούς σχεδιασμούς για την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε επικοινωνία με εταίρους που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο προκειμένου να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου θα ζητήσουν την έντονη αντίδρασή του Ο κ. Μπλίνκεν έκανε λόγο για μία απαράδεκτη απόφαση, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη των ΗΠΑ και προτρέποντας την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να αλλάξουν ριζικά την πολιτική που ακολουθούν στο ζήτημα των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, “οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις τουρκοκυπριακές ενέργειες στα Βαρώσια, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ως προκλητικές, απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε συνομιλίες για τη διευθέτηση (του Κυπριακού). Προτρέπουμε τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία να ανακαλέσουν την απόφασή τους που ανακοινώθηκε σήμερα και όλα τα μέτρα που έχουν λάβει από τον Οκτώβριο του 2020”.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι οι τουρκικές κινήσεις είναι σαφώς ασυμβίβαστες με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαιτούν ρητά τη διαχείριση των Βαρωσίων από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε τη σημασία της αποφυγής προκλητικών μονομερών δράσεων που αυξάνουν τις εντάσεις στο νησί.

We condemn the decision to have Turkish Cypriots take control over parts of Varosha, which is inconsistent with UN resolutions, unacceptable, and incompatible with past commitments to resume settlement talks. We urge a reversal of this decision and steps taken since Oct. 2020.

