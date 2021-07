Titane – Χρυσός Φοίνικας 2021: Η ταινία με τις αμφιλεγόμενες κριτικές κέρδισε το Φεστιβάλ Καννών

Εκπλήσσοντας όλους όσοι παραβρέθηκαν στη χθεσινή τελετή απονομή του Χρυσού Φοίνικα στις Κάννες, η ταινία «Titane» αναδείχθηκε ως η καλύτερη ταινία του διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ. Η ταινία με τις αμφιλεγόμενες κριτικές για τις προθέσεις της Ζουλιά Ντικουρνό που την σκηνοθέτησε, ξεχώρισε και τελικά απέσπασε το τιμητικό βραβείο αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό όλους όσοι είχαν επικρίνει με σφοδρότητα το περιεχόμενό της. Από τα χείλη του προέδρου της επιτροπής, Σπάικ Λι, με το ευφάνταστο κοστούμι και τα πορτοκαλοκόκκινα γυαλιά, ακούστηκε χθες το βράδυ ο τίτλος της ταινίας που ξεχώρισε ανάμεσα σε 24 , όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro». Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Ζουλιά ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή βάζοντας τα κλάματα.

Ο Αφροαμερικανός σκηνοθέτης Σπάικ Λι και η κριτική επιτροπή του κατάφεραν να γράψουν μια νέα σελίδα στην ιστορία του Φεστιβάλ των Καννών και της 7ης τέχνης, απονέμοντας τον Χρυσό Φοίνικα στη Ζουλιά Ντικουρνό για την ταινία Τitane, σχολιάζει ο γαλλικός Τύπος. «Ξέρω ότι η ταινία μου είναι ατελής. Μερικοί λένε ότι είναι τερατώδης», είπε μεταξύ άλλων η νικήτρια του διαγωνισμού, ενώ προσπαθύσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Η κανονικότητα είναι ένα δέλεαρ, το τερατώδες σας επιτρέπει να βγείτε από τα καλούπια. Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή για την αναγνώριση της ανάγκης για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς και πιο ρευστό». Τέλος, η Ζουλιά ευχαρίστησε τους γονείς της που ήταν πάντα υποστηρικτικοί απέναντί της και την άφησαν ελεύθερη…

Το βίαιο και σεξουαλικά διαστροφικό περιεχόμενό της ταινίας της είχε γίνει αντικείμενο σχολίων τα οποία όμως δεν επηρέασαν την επιτροπή. Μία γυναίκα κάνει σεξ με αυτοκίνητο ενώ μένει έγκυος από μία Κάντιλακ. Κι όλα αυτά μετά την απώλεια του πατέρα της. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας κατά την ενηλικίωσή της γίνεται ακόμη πιο βίαιη και στο τέλος δολοφόνος… Πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν τις βίαιες σκηνές που προβάλλονται κατά την έναρξη της πρώτου μισάωρου και κλείνουν τα μάτια τους.

Στη μέση της ταινίας, γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Η πρωταγωνίστρια «Αλεξία», επιδιώκοντας να ξεφύγει από όσους την καταδιώκουν ως κατά συρροή δολοφόνο, κόβει τα μαλλιά της και αυτοπαρουσιάζεται ως Αντριέν αλλάζοντας φύλο. Η σκηνοθέτης της ταινίας Ζουλιά Ντικουρνό, συνδυάζει σκηνές βίας, άγριου σεξ με λαμπερό φωτισμό και μουσική. Όλοι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ελπίζουν πάντα να δουν κάτι πραγματικά άγριο, υπερβατικό, σκηνοθετημένο όμως από άνδρες . Η Ζουλιά ωστόσο κατάφερε να κάνει τη διαφορά.

TITANE: a model with a metal plate in her head fucks a car, turns into a serial killer, and then gets adopted by Vincent Lindon in Julia Ducournau's absolutely ~demented~ (but sweet!) follow-up to "Raw."

The Movies are back. i loved it

my #Cannes review: https://t.co/uVJ3b1ceRy pic.twitter.com/sRToq18HlZ

— david ehrlich (@davidehrlich) July 13, 2021