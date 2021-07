Iron Maiden 2021 – νέο τραγούδι: Οι θρύλοι της metal επιστρέφουν μετά από 6 χρόνια

Με νέο υλικό επιστρέφει η θρυλική μπάντα των Iron Maiden μετά από έξι χρόνια. Ένα νέο κομμάτι με τίτλο «The Writing of the Wall» κυκλοφόρησε το απόγευμα της Πέμπτης στο κανάλι του βρετανικού συγκροτήματος στο YouTube. Μετά από έξι χρόνια αποχής από την μουσική σκηνή, με τελευταίο τους άλμπουμ να είναι το διάσημο «The book of Souls» του 2015, οι Iron Maiden διατηρούν το γνωστό ύφος, που τους έκανε διάσημους. Πρόκειται για ένα τραγούδι, που σίγουρα δεν θα απογοητεύσει τους θαυμαστές του συγκροτήματος.

Μάλιστα, ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως το νέο τους κομμάτι, δεν είναι η μόνη έκπληξη που ετοίμαζε το συγκρότημα για το φαν κλαμπ τους. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο μάλιστα θα συνοδεύεται και από μία παγκόσμια περιοδεία.

Στο παγκόσμιο Top 50 των τάσεων του YouTube

Το νέο τραγούδι των Iron Maiden που υπογράφουν ο κιθαρίστας της heavy metal μπάντας Adrian Smith και ο τραγουδιστής Bruce Dickinson, σε παραγωγή Kevin Shirley και συμπαραγωγή του μπασίστα και ιδρυτή τους Steve Harris, βρέθηκε σε λίγες ώρες στο παγκόσμιο Top 50 των τάσεων του YouTube, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική τους.

«Να βλέπεις τα γραπτά στους τοίχους», δηλαδή να γνωρίζεις τα επικείμενα γεγονότα. Με αυτή τη φράση-κλειδί, παραπομπή στην ιστορία της γιορτής του Belshazzar που προέρχεται από το Βιβλίο του Δανιήλ στην Αγία Γραφή, ο frontman των Iron Maiden, Bruce Dickinson, εμπνεύστηκε μια ιστορία την οποία οπτικοποίησε ο Nicos Livesey. Ένα συναρπαστικό animation με πρωταγωνιστή τον Eddie, αναφορές σε post apocalyptic σκηνικά που θυμίζουν το Mad Max, μηχανόβια πλάσματα, ανθρώπους σε απόγνωση, ανθρώπους που μεταμορφώνονται σε τραγόμορφα πλάσματα, ανθρώπους που θα τους προσφερθεί ο απαγορευμένος καρπός.

Όλα όσα έχουν κάνει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τους Iron Maiden είναι εδώ: τα πελώρια singalong ρεφρέν που θα τραγουδηθούν σε συναυλίες, η μπασογραμμή που έχει τον πρώτο λόγο, τα solos που ξεκινούν και δεν ξέρεις πού και πώς θα κορυφωθούν.

Το παιχνίδι των Iron Maiden με τους fans για την αποκάλυψη του νέου τους τραγουδιού «The Writing On The Wall»

Οι φήμες για ένα νέο άλμπουμ των Iron Maiden ήταν έντονες από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ο παραγωγός του συγκροτήματος, Kevin Shirley, έγραψε στα social media «Άφησα την οικογένειά μου για να πάω στο Παρίσι, όπου ξόδεψα τους τελευταίους τρεις μήνες δουλεύοντας πολύ σκληρά σ’ ένα ανώνυμο αλλά όχι και πολύ μυστικό project. Τελείωσα μ’ ένα δυνατό κουδούνισμα στα αυτιά μου». Το γεγονός πως ο Bruce Dickinson ζει στο Παρίσι, οδήγησε τους fans στο να υποθέσουν ότι κάτι ετοιμάζεται. Η έλευση της πανδημίας μετέθεσε τα σχέδια του συγκροτήματος, αλλά η δήλωση του Bruce Dickinson πως «θα πρέπει να αναμένουμε για πολλούς» λόγους, κατά την παρουσίαση των Iron Maiden στο Download Festival 2022, αναζωπύρωσε τη συζήτηση. Ακολούθησε μια teaser καμπάνια που ξεκίνησε με το wordplay του «Belshazzar’s Feast», το οποίο διαδόθηκε με flyers και «κρυφές» αναφορές στα social media.

Η βίντεο-πρόσκληση του Bruce Dickinson πριν λίγες ημέρες για το ραντεβού της 15ης Ιουλίου – μέρα που γεννήθηκε ο ολλανδός ζωγράφος Ρέμπραντ το έτος 1606 – ζωγράφος που εμπνεύστηκε από το «Belshazzar’s Feast», ήρθε ως επιστέγασμα του διαδραστικού μάρκετινγκ που επέλεξαν οι Iron Maiden για να προωθήσουν το νέο τους τραγούδι «The Writing On The Wall». Σύντομα θα γνωρίζουμε πότε θα ακούσουμε περισσότερα.