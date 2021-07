Πλημμύρες Γερμανία: Θρίλερ η καταμέτρηση των νεκρών – Η τεράστια κατολίσθηση

Εφιάλτης δίχως τελειωμό η κατάσταση που έφεραν οι πλημμύρες στη Γερμανία, καθώς σημειώθηκε τεράστια κατολίσθηση σε περιοχή της Κολωνίας, με νεκρούς και αγνοούμενους. Η Γερμανία θρηνεί ήδη 103 νεκρούς, ενώ 1.300 άτομα αναζητούνται από τις αρχές, λόγω των φονικών πλημμυρών. Όσο οι ακραίες καιρικές συνθήκες πλήττουν την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνεται, ότι συνολικά στην Ευρώπη οι νεκροί από τις πλημμύρες ανήλθαν σε 108. «Αυτήν τη στιγμή έχουμε 60 νεκρούς μόνο στην περιοχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου», ανακοίνωσε η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Μαλού Ντράγερ. Σπίτια έχουν παρασυρθεί από την κατολίσθηση και υπάρχουν νεκροί

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία. «Πολλά σπίτια έχουν παρασυρθεί από το νερό και μερικά έχουν καταρρεύσει. Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται» σύμφωνα με ένα tweet από την τοπική αρχή της Κολωνίας, σχετικά με την κατολίσθηση.

#BREAKING: Severe flooding and landslides hit Sauerland area of German state of North Rhine-Westphalia; firefighter confirmed dead in Altena: WDR broadcaster pic.twitter.com/c0bgGpV4s5

— I.E.N. (@BreakingIEN) July 14, 2021