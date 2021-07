Τζάστιν Μπίμπερ – Χέιλι: Το βίντεο που φαίνεται να τσακώνονται δημόσια

Σάλο έχει κάνει στο ίντερνετ ένα βίντεο που δείχνει τον Τζάστιν Μπίμπερ να «φωνάζει» στη σύζυγό του, Χέιλι, με τους περισσότερους από τους θαυμαστές του όμως να ισχυρίζονται πως «δεν είναι αυτό που φαίνεται». Ο 26χρονος μουσικός μόλις έχει κατέβει από τη σκηνή από μια εμφάνιση-έκπληξη στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης XS με τον Diplo στο Λας Βέγκας, το Σάββατο το βράδυ.

Ντυμένος στα πράσινα από πάνω μέχρι κάτω, ο Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται να κουνά έντονα τα χέρια του, ενώ περπατά στους διαδρόμους του καζίνου με την εδώ και δύο χρόνια σύζυγό του, με πηγές όμως να σημειώνουν πως απλά η αδρεναλίνη ήταν στα ύψη μετά την παράσταση. Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι συνοδεύονταν από σωματοφύλακες, με τους θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή να φωνάζουν για να τραβήξουν την προσοχή του ζευγαριού.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021