Βανδή – Νικολαΐδης διαζύγιο: Ο γάμος, η συνέντευξη που προκάλεσε και η “βόμβα”

Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης έζησαν μαζί 21 ολόκληρα χρόνια και έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει μαζί δυο παιδιά, τη Μελίνα και τον Γιώργο. Η γνωριμία τους να έγινε το 1998 στο νυχτερινό κέντρο «Γκάζι» όπου τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδή, ένα βράδυ που η ΑΕΚ έκανε τον χορό της στο κέντρο και η τραγουδίστρια βγήκε στη πίστα φορώντας τη κιτρινόμαυρη φανέλα με τον αριθμό 11, δηλαδή τον αριθμό του Ντέμη Νικολαΐδη.

Τότε ξεκίνησε ο έρωτάς τους. Μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης παντρεύτηκαν! Ο γάμος τους έγινε το 2003 στο κτήμα Νάσιουτζικ, σε πολύ κλειστό κύκλο, παρουσία μόνο 80 καλεσμένων, συγγενών και φίλων, και με κουμπάρους την Κική Χολέβα και τον Γιάννη Λεονάκη. Το ζευγάρι ήθελε, τόσο ο γάμος του, όσο και η δεξίωση που θα ακολουθούσε στο Island στη Βάρκιζα, να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτό η ασφάλεια και στους δύο χώρους ήταν δρακόντεια. Μάλιστα, μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει καμία φωτογραφία του ζευγαριού από τον γάμο του. Η Δέσποινα είχε φορέσει στον γάμο της ένα υπέροχο πριγκιπικό νυφικό της Σήλιας Κριθαριώτη και στα μαλλιά της φορούσε ένα στεφανάκι από λευκά λουλούδια.

Η κρίση

Σε συνέντευξη της μιλώντας για την κρίση στον γάμο της και μιλώντας για το μυστικό μιας υγιούς σχέσης ανέφερε: «πολλά πράγματα. Ο γάμος είναι μια μακροχρόνια σχέση και στόχος είναι να μην «ξενερώσει» κανένας από τους δύο. Είναι σημαντικό η εξέλιξη των δύο αυτών ανθρώπων να είναι παράλληλη. Δεν γίνεται ο ένας να προχωράει μπροστά και ο άλλος να μένει πίσω, θα δημιουργηθεί χάσμα. Είναι σημαντικό τα «θέλω» του ενός να είναι αποδεκτά και από τον άλλο. Εγώ από την αρχή αυτής της σχέσης -και πριν από το γάμο αλλά και μετά–, πίστευα ότι δεν υπάρχει μόνο το εμείς. Υπάρχει και το εγώ και το εσύ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταργήσεις το εγώ σου, ό,τι κάνουμε δηλαδή στα πρώτα χρόνια μιας σχέσης, που ξεχνάμε τους φίλους μας, παρασυρόμαστε από τον έρωτα και λειτουργούμε διαρκώς ως μια δυάδα που χωρίζει αναγκαστικά μόνο τις ώρες της δουλειάς.

Για μένα αυτό δεν είναι υγιές. Θέλω να έχω τους φίλους μου, όπως θέλω να έχει και ο άλλος τους φίλους του. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι η επικοινωνία, να μιλάς για τα πράγματα που σε απασχολούν, αλλά και να ακούς με ορθάνοιχτα αφτιά, γιατί ο άλλος μπορεί να σου δώσει μια δική του οπτική που εσύ δεν είχες σκεφτεί ποτέ. Αν τα νεύρα είναι τεντωμένα, καλύτερα να μη μιλήσεις εκείνη τη στιγμή. Έχει τύχει πολλές φορές όταν είμαι εκνευρισμένη να μιλήσω μετά από δύο μέρες, ώστε να έχω πλέον απο­φορτιστεί, να μου έχει φύγει δηλαδή η ένταση και να είμαι ψύχραιμη στην τοποθέτησή μου».

Τι δήλωνε ο Ντέμης πριν λίγο καιρό

Όταν βρέθηκε καλεσμένη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα η Δέσποινα Βανδή. Εκεί και συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εμφανίστηκε στην εκπομπή ο Ντέμης Νικολαϊδης και μίλησε για πρώτη φορά για τη ζωή τους με τη σύζυγό του. «Αν πρέπει να περιγράψω με δυο τρεις λέξεις τη Δέσποινα θα πω πως είναι μία σπουδαία γυναίκα» δήλωσε και πρόσθεσε «Την είδα για πρώτη φορά σε αφίσα και μετά από κοντά να τραγουδάει. Την πήρα τηλέφωνο και συναντηθήκαμε έπειτα από τρεις μήνες. Μου άρεσε, ήμουν νέος, κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι περαστικό και πέρασαν 21 χρόνια από τότε» είπε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. «Είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε όταν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θυμάμαι ότι ήμουν στο γραφείο μου και η Δέσποινα μαγείρευε. Την φωνάζω, έρχεται και της λέω «θέλω να παντρευτούμε». Αυτό. Χωρίς να με ταλαιπωρούσε κάποια σκέψη δεν ξέρω πώς, ήθελα να κάνω παιδί».

«Αυτό που θυμάμαι είναι όταν την πρωτοείδα και η γέννηση των παιδιών μας. Δύσκολες στιγμές ήταν όταν είχα αναλάβει πρόεδρος στην ΑΕΚ και έλειπα μονίμως, εκεί περάσαμε την πιο δύσκολη περίοδο μας», αποκάλυψε επίσης ο Ντέμης Νικολαΐδης. «Σίγουρα θα υπήρχαν μία – δύο στιγμές, αλλά γενικά δεν ζηλεύω. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα μεταξύ μας» τόνισε.

«Το σεξ κάποια στιγμή εξατμίζεται»

Αυτός ο δυναμισμός με ανάγκασε, εκ των πραγμάτων, να τον προσεγγίσω σιγά- σιγά. Να τον ακουμπάω προσεκτικά. Πώς να σου εξηγήσω; Δεν ήταν φόβος, αλλά ας πούμε δέος. Κάπως έτσι προχωρήσαμε. Στην αρχή με λίγα αγκαλιάσματα. Αργότερα με περισσότερα. Στο τέλος ολοκληρωτικά. Αυτά τα “μπαμ” τις περισσότερες φορές καταλήγουν και “μπουμ”. «Θα στο πω και διαφορετικά. Το σεξ κάποια στιγμή εξατμίζεται. Το πάθος, Λοιπόν, να συμφωνήσουμε, Εξατμίζεται. Όταν λέω πάθος, εννοώ η Τύφλωση. Αυτό Λένε και οι έρευνες και η ανθρώπινη εμπειρία. Στην αρχή “βλέπεις”, αλλά παραβλέπεις. “Θα αλλάξει”, λες από μέσα σου. Στη συνέχεια “βλέπεις” καλύτερα. Εκεί λοιπόν θα αποδειχθεί η αντοχή του θαυμασμού σου. Θέλω να πω ότι όσο ο χρόνος περνάει τόσο περισσότερο ωριμάζει το αίσθημα σαν το παλιό κρασί. Και τόσο περισσότερες μυρωδιές βγάζει. Το αίσθημα το ανιδιοτελές, το καθαρό το γνήσιο».

Όταν η Βανδή και ο Νικολαΐδης έδιναν συνέντευξη ως Rich and Famous

Περίπου δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης είχαν δώσει συνέντευξη στο Discovery Channel. Εκεί το “χρυσό” ζεύγος της εποχής εκείνης, έκανε μία επίδειξη πλούτου στην εκπομπή, “Rich and Famous”. Η προβολή της εκπομπής είχε συγκεντρώσει πολλά αρνητικά σχόλια, για τον τρόπο που οι δυο τους προέβαλαν την οικονομική τους άνεση. Στην επίμαχη εκπομπή των “Μπέκαμ της Ελλάδας”, όπως τους αποκαλούσαν εκείνη την εποχή και εκείνοι το απολάμβαναν, δήλωναν ότι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση και τους αρέσει να ξοδεύουν πολλά σε ρούχα και ακριβές διακοπές.

Το ζευγάρι είχε δώσει τη συνέντευξη μέσα στο πανάκριβο σπίτι του στα Προάστια της Αθήνας αξίας 2 εκατ. ευρώ, δείχνοντας την πισίνα, τους κήπους, ενώ η Βανδή έκανε και γυμναστική. Ιδού, το βίντεο με την επίμαχη συνέντευξη του ζευγαριού, που προκάλεσε τότε μεγάλη αίσθηση…

Το μετάνιωσα έκανε κακό στην καριέρα μου

Αρκετά χρονια αργότερα, η Δέσποινα Βανδή, εξομολογήθηκε ότι έπαθε σοκ μετά την προβολή της εκπομπής, τονίζοντας ότι ήταν μια άτυχη στιγμή, που όμως έκανε κακό στην καριέρα της. Παραδέχτηκε ότι έπαθε σοκ και ήθελε μάλιστα να κάνει μήνυση στην παραγωγή. “Όταν μιλήσαμε με τους υπευθύνους μας είχαν πει πως κάνουν αφιερώματα σε ανθρώπους που είναι δημοφιλείς μέσα από την δουλειά που κάνουν και η εκπομπή λεγόταν “Made in Europe”. Αντί για “Made in Europe” είδα μια εκπομπή που λεγόταν “Rich and Famous”, μια μονταρισμένη εκπομπή, αλλά αντί άλλων. Είναι δυνατόν να μπούμε εμείς σε τέτοια κατηγορία, όταν το σπίτι δεν ήταν καν δικό μας και το νοικιάζαμε; Ήταν τρομακτικό! Έπαθα σοκ!”, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

“Ένας από τους λόγους που μου έκανε πολύ κακό στη γνώμη που σχημάτισε ο κόσμος για μένα ήταν αυτή η εκπομπή. Έλεγα στον Ντέμη “να τους κάνουμε μήνυση” και μου έλεγε “μην ασχολείσαι, θα ξεχαστεί, μια βλακεία είναι, τόσα λέγονται”… Αν είχα καταλάβει το πόσο κακό μου είχε κάνει, θα τους είχα κυνηγήσει κι ας διαφωνούσε ο Ντέμης”.

Το νέο τραγούδι της Βανδή

Το διαζύγιο έσκασε σαν «βόμβα», αλλά όχι για όλους καθώς εδώ και πολύ καιρό οι δυο τους απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις και όλα έδειχναν ότι η σχέση τους διέρχεται κρίση. Μια κρίση που περιγράφεται με προφητική διάθεση στο τραγούδι «Πέτρα», καρπό της συνεργασίας της τραγουδίστριας με τον συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους, σε στίχους Νίκου Μωραΐτη.

Οι στίχοι του τραγουδιού:

Και να που έφτασε η βραδιά

που δεν περίμενα

που όσα είχα για παντοτινά

γίνονται εφήμερα

Εγώ τον θάνατο θα πιω

που απόψε μου έσταξε

και θα του πω ευχαριστώ

για όσα έκανε

Καρδιά μου γίνε τώρα πέτρα

και στάσου αγέρωχη μπροστά

τα βήματα του όλα μέτρα

έτσι όπως φεύγει μακριά,

Δε φεύγει απόψε άλλος ένας

μα μια ολόκληρη ζωή

χαιρέτησε τον όπως πρέπει

με όλη σου την ψυχή

Λοιπόν αγάπη μου αντίο όπου κι αν πας

εγώ το σπίτι σου θα είμαι να γυρνάς

Και ‘γώ θα πρέπει ξαφνικά

στου πόνου τη στιγμή

με την σπασμένη μου γροθιά

να κάνω δύναμη.

Για μένα o άνθρωπος αυτός

είναι ό,τι πέτυχα

είναι ο μεγάλος μου σταθμός

και ‘γώ κατέβηκα