Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα: Έρχονται τα πρώτα 4 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου

Το πιο φιλόδοξο οικονομικό σχέδιο της ΕΕ, μια πραγματική ανάσα για τα 12 κράτη μέλη των οποίων τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU) εγκρίθηκαν σήμερα από το EcoFin αρχίζει να «τρέχει». Η Ελλάδα, αναμένει να εισπράξει περί τα 4 δισ., χρήματα που θα αρχίσουν να ρέουν από τα τέλη του μήνα. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, λίγο μετά τη λήξη του Ecofin στις Βρυξέλλες έκανε λόγο για «καταπληκτικά νέα» ανακοινώνοντας το πράσινο φως στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Δανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας και της Λετονίας. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις χώρες που έχουν λάβει έγκριση των σχεδίων τους θα μπορέσουν να ξεκινήσουν περί τα τέλη Ιουλίου.

«H χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να ξεκινήσει να ρέει για να ξεκινήσει η εφαρμογή των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις χώρες», επεσήμανε ο Βλάντις Ντομπρόβσκις. Το ελληνικό σχέδιο («Ελλάδα 2.0»), συνολικού ύψους 30,5 δισ. Ευρώ (17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια), ήταν μεταξύ των πρώτων τριών που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Τα σχέδια που θα εγκριθούν από το Ecofin θα επιτρέψουν την εκταμίευση προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, από τα τέλη Ιουλίου και μετά. Οπως προαναφέρθηκε, για την Ελλάδα το ποσό της προχρηματοδότησης αντιστοιχεί σε 4 δισ. ευρώ (2,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,7 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Συνολικά η Αθήνα αναμένει 7,9 δισ ευρώ ως το τέλος του έτους, καθώς πέρα από την προκαταβολή των 4 δισ ευρώ, υπολογίζει και στην εκταμίευση της πρώτης δόσης.

Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός «ιστορική στιγμή» που επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να περιγράψει την έγκριση από το Ecofin του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Σε ανάρτησή του στο twitter για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» από το Ecofin ο πρωθυπουργός έγραψε: «Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει εγκριθεί. Τώρα η σκληρή δουλειά ξεκινά καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και χώρο υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας καθώς και ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Θεόδωρος Σκυλακάκης οι οποίοι έκαναν λόγο για «μεγάλη ημέρα» για την Ελλάδα.

Historic moment for Greece, as our National Recovery and Resilience Plan is approved. Now the hard work begins as we accelerate our plans creating jobs and growth in the sustainable, digital and infrastructure space, leading to a brighter future for all our citizens.

