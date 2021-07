Euro 2021: «Φέρτε το σπίτι» -Το μήνυμα του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Εδώ και αρκετές ημέρες, ένα σύνθημα ακούγεται αδιαλείπτως από τα χείλη των Άγγλων, αναφορικά με το Euro 2021: «Φέρτε το σπίτι»! Μετά τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, αλλά και τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη σκυτάλη για ευχές επιτυχίας στον τελικό της Αγγλίας έναντι της Ιταλίας πήρε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έδειξε ιδιαίτερο ζήλο κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, αφού παρακολούθησε σχεδόν όλες τις αναμετρήσεις της Αγγλίας από το Γουέμπλεϊ, ως τον τελικό.

Τα φλας των φωτογράφων, αλλά και οι κάμερες κατά τη διάρκεια των αγώνων, τον απαθανάτισαν να πανηγυρίζει και να παρακολουθεί με αγωνία, πότε μετά της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον και πότε με τον πρωτότοκο γιο του Τζορτζ.

Βίντεο: Το μήνυμα του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην Εθνική Αγγλίας

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανάρτησε το μεσημέρι της Κυριακής ένα σύντομο βίντεο, με το οποίο απευθύνθηκε στον προπονητή της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, αλλά και στον αρχηγό της Χάρι Κέιν. «Γκάρεθ, Χάρι και όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, θέλω να σας ευχηθώ καλή τύχη απόψε» είπε αρχικά ο διάδοχος του θρόνου. «Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει στ’ αλήθεια. Είμαι ενθουσιασμένος και σας εύχομαι τύχη. Βγάζετε τον καλύτερο εαυτό της Αγγλίας και βρισκόμαστε όλοι στο πλευρό σας. Η χώρα βρίσκεται στο πλευρό σας. Οπότε, φέρτε το σπίτι» είπε κλείνοντας.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight! The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2021

Euro 2021: Σύνθημα νίκης από τον Μπόρις Τζόνσον: «Φέρτε το σπίτι απόψε»

Ιταλία και Αγγλία κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο «Γουέμπλεϊ» (11/07, 22:00, ANT1) στον τελικό του Euro και όλοι οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν με κομμένη την ανάσα αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, από την πλευρά του αφού πρώτα φρόντισε να διακοσμηθεί κατάλληλα η πρωθυπουργική κατοικία στη Downing Street με σημαίες της Αγγλίας, στη συνέχεια ευχήθηκε στα «Τρία Λιοντάρια» για τον αποψινό τελικό, τονίζοντας πως περιμένει απόψε την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

«Καλή τύχη στην Αγγλία απόψε. Ηταν ένα υπέροχο ταξίδι μέχρι στιγμής, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε ένα ακόμη βήμα και να το φέρετε σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England. Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021

Οι οπαδοί των Τριών Λιονταριών συγκεντρώθηκαν αρκετά νωρίς έξω από το γήπεδο του Λονδίνου. Έστησαν πάρτι έξι ώρες πριν από την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης με καπνογόνα και τραγουδώντας το γνωστό σύνθημα «Sweet Caroline».

Δείτε την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν:

Fantastic atmosphere here at Wembley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ pic.twitter.com/r7Ywc6ETDX — Mohammed H Congress 🇵🇸 (@Congy99) July 11, 2021

Wembley, 12.00h. Llevan 55 años esperando un momento así. pic.twitter.com/vD0aYabJfp — 🎙 Ruben Martin (@rubenmartinweb) July 11, 2021

Μερίδα οπαδών βρέθηκαν σε κεντρική πλατεία του Λονδίνου όπου πραγματοποίησαν εκτεταμένα επεισόδια.

Η «Leicester Square» λοιπόν μοιάζει με «βομβαρδισμένο» τοπίο αφού υπάρχουν παντού, σπασμένα μπουκάλια και σκουπίδια, δείχνοντας την… ανυπομονησία των Άγγλων να αρχίσει το ματς.