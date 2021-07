Κατάρρευση κτιρίου Μαϊάμι: Γάτος βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια μετά 16 μέρες

Η πένθιμη καταμέτρηση συνεχίζεται στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντας, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή το απόγευμα ότι εντόπισαν άλλο ένα πτώμα, με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να φθάνει τους 79 νεκρούς, ενώ ένα “μικρό θαύμα” έδωσε σε μια οικογένεια που υποφέρει λίγη χαρά, ο κατοικίδιος γάτος της βρέθηκε ζωντανός, έπειτα από 16 ημέρες. Η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την ανάσυρση ενός νέου θύματος, του 15ου μέσα στην ημέρα. Από τα 79 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 53 μέχρι εδώ, ενώ 61 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε. “Αυτός είναι ένας συγκλονιστικός και θλιβερός αριθμός”, είπε.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.

Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 10, 2021