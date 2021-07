Τούρκος δημοσιογράφος – επίθεση: Επιδρομή ανδρών έξω από το σπίτι του

Ακόμη ένας δηλωμένος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ζει εξόριστος στο Βερολίνο, ο δημοσιογράφος Ερκ Ατζαρέρ δέχθηκε επίθεση και τραυματίσθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ έξω από την κατοικία του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Ο 48χρονος δημοσιογράφος γνωστοποίησε επίσης την επίθεσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντάς τον σε οπαδούς του κόμματος του Τούρκου προέδρου, του AKP. Ο Ατζαρέρ «δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες μέσα στην αυλή της πολυκατοικίας» του, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Βερολίνου, σύμφωνα με την οποία δύο άνδρες τον χτύπησαν ενώ ένας τρίτος φύλαγε τσίλιες.

Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Ο ίδιος δήλωσε σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter μετά την επίθεση πως η κατάστασή του είναι καθησυχαστική και πως μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο δημοσιογράφος, εναντίον του οποίου έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης στην Τουρκία και ο οποίος ζει από το 2017 στη Γερμανία, διαβεβαιωνει επίσης στο βίντεο πως ένας από τους δράστες της επίθεσης φώναξε: «δεν θα γράψεις!».

🔴 IPI is appalled by the horrific attack against Turkish journalist @eacarer last night at his home and calls on #Germany to find those responsible.

“Germany must make clear that it won’t tolerate targeted attacks on critical journalists on its soil”https://t.co/ewqeI1vh7V pic.twitter.com/ZjLXLyjILp

— IPI – The Global Network for Press Freedom (@globalfreemedia) July 8, 2021