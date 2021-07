Αυτοκτονία πορνοστάρ: 29χρονη Ρωσίδα έκανε βουτιά στο κενό από ουρανοξύστη

Τις τελευταίες στιγμές της 29χρονης Κριστίνα Λισίνα, Ρωσίδας πορνοστάρ του Διαδικτύου, με παρουσία στο Pornhub και στο OnlyFans, κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος, πριν κάνει βουτιά στο κενό από ουρανοξύστη της Αγίας Πετρούπολης. Η Λισίνα, η οποία ήταν γνωστή με το ψευδώνυμο Kris the foxx, γύριζε ταινίες για ενηλίκους αφού εγκατέλειψε το ενδεχόμενο μιας καριέρας στον τραπεζικό τομέα, με φίλους της να ισχυρίζονται πως αυτό που ήθελε ήταν να «αγαπηθεί και να κάνει οικογένεια». Το βίντεο δείχνει την Κριστίνα να ανεβαίνει σκαλοπάτια, τρώγοντας πατατάκια λίγο πριν την πτώση της. Μετά φαίνεται να μπαίνει στο κτήριο πριν πατήσει κουμπί για να καλέσει το ασανσέρ, μέσα στο οποίο εισέρχεται λίγο πριν ανέβει στην ταράτσα και κάνει βουτιά στο κενό.

🚨BREAKING🚨 – Porn star Kris The Fox found dead at 29 with cryptic message. https://t.co/3zVRNopY2c

— Radar Online (@radar_online) July 5, 2021