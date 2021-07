Πρόεδρος Μπενφίκα: Συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σαν βόμβα έσκασε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο πριν λίγη ώρα η είδηση ότι ο πρόεδρος της Μπενφίκα Λουίς Φελίπε Βιέιρα, συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Βιέιρα κατηγορείται από τις πορτογαλικές δικαστικές αρχές για σωρεία οικονομικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή. Η έρευνα για τον Βιέιρα είχε αρχίσει εδώ και καιρό αφού συγκεντρώθηκαν αρκετά στοιχεία, οι δικαστικοί διέταξαν τη σύλληψη του.

Τη σύλληψη του Βιέιρα ακολούθησαν εξονυχιστικές έρευνες τόσο στο σπίτι και στο γραφείο του στη Μπενφίκα, όσο και σε άλλους χώρους που δραστηριοποιούνταν. Ο 72χρονος παράγοντας ο οποίος ηγείται τη Μπενφίκα από το 2013 δεν είναι ο μόνος κατηγορούμενος. Οι ίδιες κατηγορίες αποδίδονται σε άλλους τρεις ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ενώ με ελαφρύτερες κατηγορίες βαρύνεται ο γιος του Βιέιρα.

