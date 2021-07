Νικητής Survivor 2021 spoiler: Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Νικητής Survivor 2021 spoiler: Ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην παρουσίαση tou Survivor, υποδέχτηκε χθες, στον ημιτελικό, τους τέσσερις φιναλίστ που ήρθαν στην Ελλάδα για τον επίλογο του ριάλιτι επιβίωσης. Οι Survivors μετά από πολλούς μήνες είχαν κοντά τους αγαπημένους συγγενείς, αλλά και όλους τους παίκτες με τους οποίους συμβίωσαν στον Αγιο Δομίνικο. Στο ανοιχτό θέατρο του Αλσους Βεΐκου θυμηθήκαμε ξανά, μαζί με τους παίκτες, τις πιο συγκινητικές στιγμές της διαδρομής τους, τις δυσκολίες, τις χαρές, τις επιτυχίες και τα μεγάλα έπαθλα!

Νικητής Survivor 2021 spoiler: Ποιος θα πάρει τις 100.000 ευρώ

Ο μεγάλος τελικός θα γίνει σήμερα Δευτέρα στις 21.00, με τον Σάκη Κατσούλη και τον Ηλία Μπόγδανο να διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο. Ενας θα είναι ο νικητής ο οποίος θα αναδειχθεί μέσα από ψηφοφορία και φυσικά θα πάρει το έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Νικητής Survivor 2021 spoiler: Ποιος θα είναι;

Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ακόμα ισορροπημένες αποδόσεις για τους δύο φιναλίστ. Δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση. Σάκης Κατσούλης και Ηλίας Μπόγδανος μοιάζουν να εκκινούν από την ίδια αφετηρία. Και όλα δείχνουν πως θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Το Πρωινό του ANT1 όμως αποκάλυψε αποδόσεις που δίνουν στοιχήματα για τη θέση του μεγάλου νικητή. Συγκεκριμένα, ο Σάκης Κατσούλης έρχεται πρώτος με απόδοση 2,7 αφήνοντας πίσω τον Ηλία Μπόγδανο με απόδοση 4.00.

Αυτό που περιμένουν όλοι είναι να δουν είναι νικητή τον Σάκη Κατσούλη στον τελικό του Survivor. Όπως το ακούτε, Παρά το γεγονός πως έχει πολύ περισσότερους haters, παρά το γεγονός πως ο Ηλίας Μπόγδανος ήταν αυτός με τις περισσότερες θετικές ψήφους στον ημιτελικό, εκτίμησή τους είναι πως ο Σάκης Κατσούλης θα είναι ο νικητής. Θεωρούν πως όλες οι ψήφοι της Μαριαλένας θα πάνε στον Κατσούλη και επομένως αυτός θα είναι που θα πάρει το τρόπαιο.

Ωστόσο, τελικός χωρίς Τριαντάφυλλος δεν γίνεται. Ο… Ντάφυ θα βρίσκεται και πάλι εκεί και μάλιστα θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια.

Όπως ο ίδιος γνωστοποίησε, θα πει το αγαπημένο «Σπάω τα ρολόγια», ξεσηκώνοντας τόσο τον κόσμο που θα βρίσκεται εκεί, όσο και αυτούς που παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πρόκειται για μία διασκευή του κομματιού, μετά και τη συμφωνία που έκανε με δισκογραφική εταιρεία.

Πάντως και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού είχε την τιμητική του, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα. Χαρακτηριστικό είναι πως γνώρισε την αποθέωση του κόσμου που βρέθηκε έξω από το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, φωνάζοντας συνθήματα.

Σάκης Κατσούλης: Από τη Μαριαλένα στον… τελικό

Ο Σάκης Καστούλης ήταν από τους παίκτες που δεν μπήκαν από την πρώτη μέσα στο Survivor αν και είχε δηλώσει συμμετοχή. Ο Σάκης ήταν ο κρυφός άσος στο μανίκι της παραγωγής καθώς τον… κρατούσε για αργότερα. Η σχέση του με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη η οποία επιλέχθηκε από την αρχή ήταν γνωστή. Τα όσα ακολούθησαν ανάμεσα στους δύο πρώην. Η σχέση τους πέρασε από 40 κύματα και σχεδόν καθημερινά μονοπωλούσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Ποιος είναι όμως ο Σάκης Κατσούλης τον οποίο αγαπούν για να μισούν;

Ο Σάκης Καστούλης είναι 30 ετών, γεννήθηκε στο Αλιβέρι Εύβοιας, όπου από τα σχολικά του χρόνια βρέθηκε σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στο ποδόσφαιρο σε ομάδες Β’ Εθνικής, συμμετέχοντας και στην Εθνική Ελπίδων. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο έχει παίξει επαγγελματικά μπάσκετ, έχει διακρίσεις στο beach volley, στο στίβο και κάνει ψαροντούφεκο από 15 ετών. Μετά από έναν τραυματισμό, αποφάσισε πως ο αθλητισμός είναι «απλά στιγμές» και έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Μετακόμισε στην Αθήνα και σπούδασε φυσικοθεραπεία. Επαγγελματικά δηλώνει επιχειρηματίας καθώς έχει δικό του barber shop, είναι ιδιοκτήτης spa, εμπορικός αντιπρόσωπος κρασιών και εισαγωγέας αθλητικών ειδών για τερματοφύλακες. Μότο του είναι το «Προχωράμε» και ήταν ξεκάθαρο πως είχε μπει στο Survivor με πολύ δυναμισμό και μόνο στόχο τη νίκη.

Ηλίας Μπόγδανος: Από το YFSF στην παραλία του Άγιου Δομίνικου

Και ο Ηλίας Μπόγδανος ήταν από τους παίκτες που μπήκαν αργότερα στο Survivor. O τραγουδιστής έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το τρίαθλο και την πυγμαχία. Το κοινό τον είχε γνωρίσει καλύτερα μέσα από τη συμμετοχή του στο YFSF. Εκεί, είχε ενθουσιάσει με τις εμφανίσεις, σε μία εκ τις οποίες είχε υποδυθεί την Billie Eilish. Μάλιστα, η τραγουδίστρια του είχε στείλει μήνυμα! Ο Ηλίας Μπόγδανος είναι ο frontman της pop-rock, ελληνικής μπάντας INCO. Το συγκρότημα ξεκίνησε το 2014, χτίζοντας ένα φανατικό νεανικό κοινό, έχουν εμφανιστεί σε πολλά events και σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με την μπάντα του έχει βρεθεί στην ίδια σκηνή με τεράστια ονόματα όπως: Robbie Williams, David Guetta και Wiz Khalifa. Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα festival, μερικά από τα οποία είναι: Rockwave, Eject και Exit Festival. Ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ζωής του Ηλία, καθώς έχει ασχοληθεί με το τρίαθλο και την πυγμαχία, αλλά και spinning instructor. O Ηλίας Μπογδάνος συμμετείχε και στο Your Face Sounds Familiar μαζί με την Τάνια Μπρεάζου με τις φήμες να τους ήθελαν ζευγάρι.

Νικητής Survivor: Άναψε το twitter από τα άπειρα τιτιβίσματα για τους δύο φιναλίστ

Όπως είναι αναμενόμενο ο μεγάλος τελικός του Survivor μονοπωλεί τα τελευταία 24ωρα μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού. Τo twitter πήρε φωτιά από τα τιτιβίσματα για τους δυο φιναλίστ. Ποιον θέλουν νικητή, ποια είναι τα σχόλια. Αυτά και άλλα πολλά στα tweets που ακολουθούν…

