Έλληνας Μαϊάμι: Νεκρός ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος

Νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε πριν από μερικές μέρες στο Μαϊάμι ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, ο ομογενής φοιτητής που μέχρι πρόσφατα συγκαταλεγόταν στη λίστα των αγνοουμένων του τραγικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με το CNN, η σορός του άτυχου Ανδρέα ήταν ανάμεσα σε εκείνες που ανασύρθηκαν εχθές, Τετάρτη, από τα συντρίμμια του κτιρίου. Συνολικά τέσσερα άτομα βρέθηκαν εχθές νεκρά στον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα στα οποία και δύο παιδιά, η 10χρονη Λουσία Γκουάρα και η 4χρονη Έμα Γκουάρα, δυο αδελφούλες που έφυγαν μαζί από τη ζωή. Η τέταρτη σορός που ανασύρθηκε εχθές άνηκε σε έναν 42χρονο άνδρα. Σύμφωνα με το CNN, ο τραγικός απολογισμός της κατάρρευσης του κτιρίου φτάνει μέχρι στιγμής τους 18 νεκρούς, ωστόσο οι ελπίδες σβήνουν για τους δεκάδες αγνοουμένους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Αντρέας Γιαννιτσόπουλος, σύμφωνα με τους συγγενείς του, ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, στην πολιτεία του Τενεσί. Η οικογένεια του διαμένει μόνιμα στην πολιτεία του Tέξας. Όπως είχε αναφέρει στην εφημερίδα Wall Street Journal ο πατέρας του 21χρόνου, ο νεαρός ομογενής είχε επισκεφτεί το Μαϊάμι και έμενε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος. Ο πατέρας του ομογενή, Κώστας Γιαννιτσόπουλος, 55 ετών, που είχε μεταβεί μαζί με την γυναίκα του και την κόρη τους ήδη στο Μαϊάμι ψάχνοντας για τον γιό τους στα νοσοκομεία και παρακολουθώντας τις έρευνες των σωστικών συνεργείων, είχε δηλώσει πριν από μερικές μέρες στην εφημερίδα Wall Street Journal: «Περιμένω τους δύο καλύτερους φίλους μου – ένας από αυτούς είναι ο 21χρονος γιος μου. Είμαι συντριμμένος». Ο πατέρας είπε ότι είχε την ελπίδα ότι ο φίλος του και ο γιος του που είναι αθλητής, θα βρεθούν ζωντανοί. Συγχρόνως, όπως είπε, «προετοίμαζε τον εαυτό του για άσχημα νέα».

ICYMI: At least 18 people are confirmed dead in the Florida condo collapse, including two children, officials said Wednesday evening pic.twitter.com/8jvVsVAit1

H 12όροφη πολυκατοικία, ή καλύτερα τμήμα αυτής, των λεγόμενων Champlain Towers, κατέρρευσε ξαφνικά πριν από μια εβδομάδα, σαν χάρτινος πύργος, μέσα στη νύχτα. Οι περισσότεροι ένοικοι βρίσκονταν στα διαμερίσματά τους εκείνη την ώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 18 ενώ πάνω από 140 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη στα συντρίμμια της πολυκατοικίας, ενώ η ελπίδα πως θα βρεθούν επιζήσαντες αργοσβήνει κάθε ώρα και κάθε ημέρα που περνάει. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ. Αν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν νέους θύλακες με οξυγόνο στα συντρίμμια, οι ελπίδες ότι θα βρεθούν επιζήσαντες είναι πια «ελάχιστες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, αναμένεται να πάει στον τόπο της τραγωδίας σήμερα για να ευχαριστήσει τις ομάδες έρευνας και διάσωσης και να συναντηθεί με οικογένειες των θυμάτων.

Ένα μήνα αφού μια έκθεση μηχανικού προειδοποιούσε το 2018 για «μείζονα δομική ζημιά» που απαιτούσε άμεση επισκευή, ένας αξιωματούχος του δήμου του Σέρφσαϊντ της Φλόριντα διαβεβαίωσε τους ενοίκους του συγκροτήματος κατοικιών Champlain Towers South ότι το κτίριό τους είναι ασφαλές.

Ο απολογισμός των νεκρών από τη μερική κατάρρευση του 12ώροφου συγκροτήματος κοντά στο Μαϊάμι αυξήθηκε σε 11 ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 150 ανθρώπων, καθώς τα σωστικά συνεργεία ερευνούν τα συντρίμμια χωρίς να εντοπίζουν σημάδια ζωής. Δεν έχει ακόμη βρεθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του μισού 12ώροφου κτιρίου με τα 156 διαμερίσματα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ οι ένοικοι κοιμούνταν, όμως μια επιθεώρηση που είχε γίνει το 2018 είχε διαπιστώσει μείζονα δομική φθορά στο χώρο στάθμευσης κάτω από αυτό το ηλικίας 40 ετών κτίριο, σύμφωνα με μια έκθεση μηχανικού.

Όμως αργότερα το 2018 ένας επιθεωρητής του δήμου του Σέρφσαϊντ συναντήθηκε με ενοίκους του κτιρίου και τους διαβεβαίωσε πως το κτίριο ήταν «σε πολύ καλή κατάσταση», σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2018 και δημοσιοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τα σχόλια του επιθεωρητή έρχονται σε σύγκρουση με την έκθεση του μηχανικού που είχε γίνει πέντε εβδομάδες νωρίτερα και προειδοποιούσε πως η στεγάνωση μιας δομικής πλάκας από σκυρόδεμα ήταν ανάγκη να αντικατασταθεί «στο εγγύς μέλλον».

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του κτιρίου (Champlain Tower South Condominium Association) στις 15 Νοεμβρίου 2018, ένας αρμόδιος αξιωματούχος της κωμόπολης Σέρφσαϊντ, ο Ρος Πριέτο, εμφανίζεται να συζητάει την έκθεση αυτή, μετέδωσε ο ραδιοσταθμός NPR. «Η έκθεση για τη δομική μηχανική εξετάσθηκε από τον κ. Πριέτο», αναφέρεται στα πρακτικά της συνάντησης, τα οποία επικαλέσθηκε ο NPR. «Φαίνεται πως το κτίριο είναι σε πολύ καλή κατάσταση». Ο Πριέτο δεν εργάζεται πλέον για την κωμόπολη του Σέρφσαϊντ, σύμφωνα με τον NPR. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Miami Herald πως δεν θυμάται να είχε λάβει αυτή την έκθεση.

Η έκθεση του 2018, που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, έδειχνε πως ένας μηχανικός είχε βρει στοιχεία για μεγάλη δομική ζημιά κάτω από την πισίνα και «φθορά του σκυροδέματος» στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του 12ώροφου συγκροτήματος κατοικιών, τρία χρόνια πριν αυτό καταρρεύσει την περασμένη Πέμπτη.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021