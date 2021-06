Self test – φαρμακεία: Επιστρέφουν δωρεάν από αύριο

Στους πάγκους των φαρμακείων όλης της χώρας επιστρέφουν από αύριο Πέμπτη 1η Ιουλίου τα δωρεάν self test. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και οι νέοι 18-30 ετών θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να προμηθεύονται εφάπαξ τα 4 δωρεάν self test (ένα για κάθε εβδομάδα) που τους αναλογούν για τον μήνα Ιούλιο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ το Σύστημα Διάθεσης Self-Test θα επαναλειτουργήσει από την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 8:00 έως και το Σάββατο 10/7/2021 και ώρα 17:00, με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του από το Σάββατο 3/7/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 5/7/2021 και ώρα 8:00. Ακόμη, για την ομαλή προμήθεια των δωρεάν self test, οι δικαιούχοι καλούνται να τα παραλαμβάνουν κατά τις τακτικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων και όχι κατά τη διάρκεια της εφημερίας/διανυκτέρευσης.

Ποιοι εξαιρούνται

Να υπενθυμιστεί εδώ ότι δεν θα λαμβάνουν τα δωρεάν self test όσοι πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του εμβολίου. Η διανομή των self tests θα γίνει κανονικά και στην Αθήνα, καθώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αποφάσισε να συνεχίσει να παράσχει τα tests. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε δώσει «πράσινο» φως στη συνέχιση της διάθεσης των self-tests με ψήφους 11 υπέρ, 3 κατά και 1 λευκό, την περασμένη Τρίτη. Όπως σημείωνε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού και με κοινωνική ευαισθησία, αποφασίστηκε η συνέχιση της δωρεάν διάθεσης των self-tests από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο). Οι φαρμακοποιοί προτείνουν να δοθούν στους δικαιούχους 4 τεστ τον Ιούλιο και 4 τον Αύγουστο.