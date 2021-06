Μάτζικ Τζόνσον Ζάκυνθος: “Εχω πάει σε 4 ελληνικά νησιά και συνεχίζω!”

Ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα και μίλησε για το πως περνά στην χώρα μας, ενώ σχολίασε και την εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα πλέι οφ του NBA. Οι διακοπές του Μάτζικ Τζόνσον στα νησιά του Ιονίου συνεχίζονται, με το Ionian Channel να τον συναντά στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου και τον παλαίμαχο θρύλο του ΝΒΑ και των Λος Αντζελες Λέικερς να δηλώνει πως οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στο NBA.

“Οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, το φαγητό πολύ καλό. Περάσαμε όμορφα στην Ελλάδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω έρθει σε τέσσερα νησιά και θα συνεχίσουμε για ακόμα τρεις ημέρες. Ο Γιάννης πρέπει να κερδίσει μερικούς ακόμη αγώνες για να προκριθεί στους τελικούς, όμως φέτος είναι ο καλύτερος Αντετοκούνμπο που έχουμε δει γιατί εκτός από την κυριαρχία και την απόδοσή του, είναι και ηγέτης. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι το φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα” ήταν τα λόγια του Μάτζικ Tζόνσον.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 28, 2021