Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση επιχειρήσεων

Ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες η πλατφόρμα «Athens is Back», μέσω της οποίας περισσότερες από 830 αθηναϊκές επιχειρήσεις προβάλλουν καθημερινά δωρεάν στο κοινό τις τρέχουσες προσφορές, εκπτώσεις αλλά και τις εκδηλώσεις τους. Η πρωτοβουλία, ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, που συνεργάστηκε με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις της πόλης και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας στην τοπική οικονομία. Κινηματογράφοι, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, θέατρα, χώροι πολιτισμού, ξενοδοχεία και πολλές ακόμη επιχειρήσεις, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, προβάλουν, δωρεάν μέσω του «Athens is Back», όχι μόνο τις προσφορές, αλλά και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Στη δίγλωσση πλατφόρμα (ελληνικά – αγγλικά), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε ένα δυναμικό newsletter, το «Athens is Back» αναρτώνται σε καθημερινή βάση προτάσεις για όλους όσοι θέλουν να ζήσουν μία αυθεντική αθηναϊκή εμπειρία, από ένα θερινό σινεμά κι ένα ωραίο δείπνο έως μία καλοκαιρινή συναυλία.

Το επόμενο διάστημα, η πλατφόρμα θα αποκτήσει τη δική της εφαρμογή για κινητές συσκευές, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν ακόμη ευκολότερη και άμεση πρόσβαση στις προσφορές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), μετρά περισσότερες από 1.100 ενεργές προσφορές, με τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν λάβει μέρος σε αυτήν να έχει φτάσει τις 830, ενώ περισσότεροι από 100.000 είναι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, που ενημερώνονται κάθε μήνα για τις προσφορές και εκπτώσεις των αθηναϊκών επιχειρήσεων.

Η ομάδα του «Athens is Back» βρίσκεται σε σταθερή επαφή με 5.000 τοπικές επιχειρήσεις, ενώ περισσότερες από 500 επαναλαμβάνουν σε τακτική βάση τις καταχωρήσεις τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας και τον θετικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

athensisback.gr

facebook.com/athensisback

instagram.com/athensisback