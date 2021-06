Έλληνας Μαϊάμι: Φοιτητής από την Ξάνθη αγνοείται στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Το όνομα ενός Έλληνα ομογενή με καταγωγή από την Ξάνθη βρίσκεται στη λίστα των 159 αγνοουμένων μετά την κατάρρευση της 12ώροφης πολυκατοικίας στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για τον Ανδρέα Γιαννιτσόπουλο, ο οποίος είναι 21 χρονών και είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Νάσβιλ στην πολιτεία του Τενεσί. Η οικογένεια του αγνοούμενου ομογενή διαμένει μόνιμα στην πολιτεία του Τέξας. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα Wall Street Journal ο πατέρας του 21χρόνου Κώστας Γιαννιτσόπουλος, ο νεαρός ομογενής είχε επισκεφτεί το Μαϊάμι και έμενε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επίσης είναι αγνοούμενος.

Σημειώνεται ότι ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης δωδεκαώροφης πολυκατοικίας , αυξήθηκε στους πέντε νεκρούς. Αυτό ανακοίνωσε χθες Σάββατο αυτοδιοικητική αξιωματούχος, ενώ 156 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι. «Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης βρήκαν άλλο ένα πτώμα, ενώ οι έρευνές μας έφεραν επίσης στο φως ανθρώπινα υπολείμματα», είπε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των αγνοουμένων μειώνεται σε 156 και ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων αυξάνεται σε πέντε», διευκρίνισε. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021