Αυτοκτονίες – κορονοϊός: Έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από 13 μήνες μάχης

Για μήνες πριν την αυτοκτονία της, η Χάιντι Φέρερ, υπέφερε από τα εξουθενωτικά συμπτώματα της «μακράς Covid». Σύμφωνα με τον άνδρα της, τον κινηματογραφιστή Νικ Γκαθ, ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι με «βασανιστικό, ανεξήγητο» πόνο στα πόδια. Ακολούθησαν τα πεπτικά προβλήματα. Υπέφερε από πόνους στο σώμα και η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή κάθε φορά που σηκωνόταν από το κρεβάτι. Και, σαν να μην έφταναν αυτά, αρκετές εβδομάδες πριν τον θάνατό της τον περασμένο μήνα, την έπιανε τρέμουλο που δεν την άφηνε να κοιμηθεί για περισσότερο από μια ώρα τη φορά.

Στην προσπάθειά του να λάβει απαντήσεις, το ζευγάρι απευθύνθηκε σε πολλούς γιατρούς, κανείς όμως δεν φαίνεται να είχε βιώσει αντίστοιχο περιστατικό. Μετά από μήνες εξειδικευμένων εξετάσεων, η περίπτωση της Φέρερ προσμετρήθηκε στις περιπτώσεις μακράς Covid, και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε εξειδικευμένη κλινική. Η διαδικασία όμως ήταν χρονοβόρα και η επιστολή για τη μεταφορά της σε αυτήν έφτασε μία ημέρα πριν πεθάνει, δηλώνει άνδρας της.

«Τόσο δύσκολο είναι να ασχοληθούν οι άνθρωποι με τους ανθρώπους που υποφέρουν από σύνδρομο μακράς Covid», λέει. Η 50χρονη Φέρερ ανήκε στην κατηγορία των ασθενών που κάποιοι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσαν να είναι εκατομμύρια: άτομα που αντιμετώπισαν παρατεταμένα συμπτώματα Covid-19 πολλούς μήνες μετά τη διάγνωσή τους με αυτήν. Ο Διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Δρ. Φράνσις Κόλινς, δήλωσε στις αρχές του έτους ότι η προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου το 10 έως 30% των ατόμων που πέρασαν Covid-19 ενδέχεται να αναπτύξουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

She was the best…#LongCovid pic.twitter.com/ZsTj2rpXrI

— Nick Guthe (@NickGuthe) June 23, 2021