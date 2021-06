Εθνική μπάσκετ: Με προβλήματα στο προολυμπιακό

Δεν μπορεί να πιστέψει τα προβλήματα που προέκυψαν πριν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας για το προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά ο Ρικ Πιτίνο. «Ξεκίνησα με σπουδαία εμπειρία και με θρυλικά ταλέντα, τώρα φεύγω για τον Καναδά με μια εντελώς διαφορετική ομάδα, νέα και γεμάτη ενέργεια. Σπουδαία άτομα που μου έχουν δώσει όσα έχουν. Θα είναι διασκεδαστική εμπειρία. Πάμε Ελλάδα», έγραψε ο Αμερικανός στο Twitter, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Βικτόρια.

Ο Πιτίνο υπολόγιζε στον Βασίλη Σπανούλη, στον Ιωάννη Παπαπέτρου, στον Γιώργο Πρίντεζη, ονειρευόταν τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, όμως οι τρεις πρώτοι είναι τραυματίες και οι δύο τελευταίοι αγωνίζονται με τους Μπακς στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας απέναντι στους Ατλάντα Χοκς.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για το προολυμπιακό τουρνουά: Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Χάρης Γιαννόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λεωνίδας Κασελάκης, Λίνος Χρυσικόπουλος, Ντίνος Μήτογλου, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Καββαδάς.

Well, I started with great experience and legendary talents. We now leave for Canada as a totally different team, young and energetic. Great guys that have given me everything they have! Will be fun. Go Hellas!

