Αμερικανικό αεροπλανοφόρο – έκρηξη: Έντυπωσιακό βίντεο από την δοκιμή full shock του USS Gerald R Ford

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την δοκιμή full shock του USS Gerald R Ford, ενός από τα μεγαλύτερα και νεότερα αεροπλανοφόρα του πλανήτη, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Η δοκιμή περιλάμβανε την πυροδότηση 18 τόνων εκρηκτικών σε απόσταση λίγων μέτρων από το μήκους 333 μ., ύψους 77 μ. και εκτοπίσματος 100.000 τόνων αεροπλανοφόρο που πλέει ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το USGS (United States Geological Survey) η έκρηξη μετρήθηκε ως ισχύος 3,9 Ρίχτερ per;ipoy 161 χλμ. ανοικτά των ακτών της Φλόριντα γύρω στις 16:00 τοπική ώρα την περασμένη Παρασκευή.

💥🌊

The #USSGeraldRFord (CVN 78), a first-in-class aircraft carrier designed using advanced modeling, testing, and analysis, successfully completed the first scheduled explosive event as part of Full Ship Shock Trials (FSST), June 18.

Read more: https://t.co/LWoXUsTQmP pic.twitter.com/dLIfM8fHkN

— U.S. Navy (@USNavy) June 19, 2021