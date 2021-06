Πούτιν – Μπάιντεν συνάντηση: Το σχόλιο που έβαλε “φωτιά” στο Twitter

Τον χαρακτήρα του κακού στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ απέδωσαν πολλοί χρήστες των social media στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά το σκοτεινό σχόλιο που έκανε κατά τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στη Γενεύη χθες. Ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε εάν υπάρχει μια αυξανόμενη εμπιστοσύνη μεταξύ του ιδίου και του προέδρου των ΗΠΑ μετά τη συνάντησή τους. Και ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας απάντησε: «Δεν υπάρχει ευτυχία στη ζωή, μόνο ένας αντικατοπτρισμός στον ορίζοντα, οπότε ας διατηρήσουμε αυτό». Η απάντηση, που μεταφράστηκε από δυτικούς δημοσιογράφους στη Σύνοδο Κορυφής, αποδίδεται στον κλασικό Ρώσο μυθιστοριογράφο Λέο Τολστόι, ο οποίος λέγεται ότι έκανε αυτή την παρατήρηση στον συνάδερφο συγγραφέα Ιβάν Μπούνιν. Ο Μπούνιν, 123 ετών τότε, είπε ότι γνώρισε τον Τολστόι μια παγωμένη νύχτα στη Μόσχα το 1894 όταν ο συγγραφέας του βιβλίου «Πόλεμος και Ειρήνη» ήταν 65 ετών.

Ο Τολστόι παρέδωσε μαθήματα σοφίας στον επίδοξο μυθιστοριογράφο, αλλά του είπε επίσης «να μην περιμένει πάρα πολλά από τη ζωή». Ο Μπούνιν ήταν τόσο παθιασμένος με τον Τολστόι που προσπάθησε να τον μιμηθεί ενώ διένειμε παράνομα βιβλία του.

“There is no happiness in life, there’s only a mirage of it on the horizon. So, cherish that,” Vladimir Putin, President of Russia. #PutinBidenSummit pic.twitter.com/nF2XBKam1H — Bhuvan Bagga 吧奥文 (@Bhuvanbagga) June 16, 2021

Ο κακός του Τζέιμς Μποντ

Όσο για τη χθεσινή συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν πως η παρατήρηση του Ρώσου προέδρου ήταν χαρακτηριστική της εικόνας του κακού στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ. Κάποιος μάλιστα, σημείωσε πως «ήταν ταυτόχρονα το πιο ρωσικό αλλά και το χειρότερο είδος κακού στις ταινίες του Μποντ που έχω ακούσει ποτέ να λέει ένας παγκόσμιος ηγέτης». Άλλοι πάλι, τον συνέκριναν με έναν κακό της Marvel, λέγοντας ότι το σχόλιό του ακούστηκε σαν να προήλθε από το στόμα του Θάνος.

Πάντως, οι δύο ηγέτες έφτασαν χθες στη Villa de la Grange, ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα με θέα στη λίμνη της Γενεύης, με διαφορά λίγων λεπτών ο ένας από τον άλλον. Ο Μπάιντεν ήταν αυτός που έδωσε πρώτος το χέρι του στον Ρώσο ηγέτη και το ζευγάρι αντάλλαξε μία χειραψία – μια έντονη αντίθεση με τα χτυπήματα στον αγκώνα που έκανε με πολλούς συμμάχους στη G7, και χαμογέλασαν για τις κάμερες έξω από τις πόρτες του αρχοντικού προτού περάσουν μέσα.

"In life, Mr. Bond, there is no happiness. There’s only the specter of happiness.” https://t.co/Babg6n4hSi pic.twitter.com/xS5zyNkaGh — Dr. Chimporrada (@pandrest) June 16, 2021

"In life there is no happiness. There's only the specter of happiness." – Darkseid pic.twitter.com/pNazh60pRw — Sublime Melodics (@madyearout) June 16, 2021

Η αμηχανία

Η πρώτη τους συνάντηση φάνηκε να είναι άβολη για τους δύο ηγέτες καθώς απέφυγαν την οπτική επαφή, ενώ δημοσιογράφοι φώναζαν από το πίσω μέρος της αίθουσας, τις ερωτήσεις τους. Οι δύο άνδρες κάθισαν ο ένας απέναντι σχεδόν από τον άλλον, με τον Μπάιντεν να σταυρώνει τα πόδια του, και να βάζει ένα σημείωμα στο σακάκι του, ενώ ο Πούτιν χτυπούσε το χέρι του στο μπράτσο της καρέκλας, δείχνοντας βαριεστημένος. «Είναι πάντα καλύτερο να συναντάς κάποιον κατά πρόσωπο» είπε ο Μπάιντεν με ένα λαμπερό χαμόγελο, αν και υποτίθεται ότι δε θα υπήρχαν δημόσια σχόλια από κανέναν. Η δεύτερη συνάντησή τους που ακολούθησε, πίσω από κλειστές πόρτες, έληξε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα – τέσσερις ώρες αργότερα. Όταν τελείωσε, ο Μπάιντεν βγήκε από την πολυτελή βίλα και μπήκε στην λιμουζίνα του…