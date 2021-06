Μπάιντεν – Πούτιν συνάντηση: Κράτησε λιγότερο από το αναμενόμενο, “σφαγή” δημοσιογράφων

Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η συνάντηση των δύο ηγετών διήρκεσε δύο ώρες και 38 λεπτά, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο -παρά τις αρχικές προβλέψεις ότι η σύνοδος Μπάιντεν-Πούτιν θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Η πρώτη συνομιλία, όπου συμμετείχαν και οι δύο ΥΠΕΞ, διήρκεσε 93 λεπτά, ακολούθησε διάλειμμα 45 λεπτών, ενώ οι διευρυμένες συνομιλίες κράτησαν 65 λεπτά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πραγματοποιούνταν δύο διευρυμένες συνομιλίες, αντ’ αυτού έγινε μόνο μία. Ο Τζο Μπάιντεν αναχώρησε ήδη από τη Villa la Grange και αναμένεται η συνέντευξη Τύπου. Σε πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να βγαίνει και να κάνει μια χειρονομία επιδοκιμασίας, προτού μπει στη λιμουζίνα που τον περίμενε.

Ο Μπάιντεν αναμένεται ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, ενώ η συνέντευξη Τύπου του Πούτιν θα ξεκινήσει στις 20:30. Το ρωσικό πρακτορείο IFAX, επικαλούμενο πηγή σε μια από τις αντιπροσωπείες, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες των δύο ηγετών ήταν αρκετά επιτυχημένες.

Καλές χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Τζο Μπάιντεν ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το πέρας της συνόδου. Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν να επιστρέψουν οι πρέσβεις των δύο χωρών. «Η συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε με εποικοδομητικό πνεύμα. Και οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να κατανοήσουν η μία την άλλη», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Πούτιν επέμεινε ότι οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ και χώρες της Δύσης και όχι από τη Ρωσία.

