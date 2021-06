Euro 2020: Ο Κριστιάνο τα πήρε με την… Coca-Cola

Μπορεί η Coca-Cola να είναι από τους μεγάλους χορηγούς του Euro 2020, αλλά όταν είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν… χαμπαριάζεις και πολλά. Έτσι ο διεθνής επιθετικός της Εθνικής Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, όταν είδε μπροστά του δύο μπουκαλάκια του διάσημου αναψυκτικού, που βάσει συμφωνίας πρέπει να βρίσκονται εκεί, τα πήρε και τα απομάκρυνε από κοντά του. Στη συνέχεια έβγαλε ένα μπουκαλάκι νερό, το έδειξε προς τις κάμερες και είπε πως πρέπει να πίνουν όλοι νερό.

