Συνέδριο Γονιμότητας βίντεο: Απέσυρε την αιγίδα η Προεδρία της Δημοκρατίας – Παρέμβαση Λιβάνιου

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει το διαφημιστικό βίντεο για το “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές” που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 2-4 Ιουλίου 2021″. Το βίντεο χαρακτηρίστηκε σεξιστικό αναδεικνύοντας αναχρονιστικά στερεότυπα. Πρωταγωνιστεί μια γυναίκα, η οποία αφοσιώνεται στις σπουδές και την καριέρα της και ξαφνικά φτάνει η μέρα των 41 γενεθλίων της. Σε αυτό το σημείο μια φωνή της λέει “και ξαφνικά, έρχεται η μέρα που κλείνεις τα πολλά. Κι έτσι απλά, αρχίζει ο απολογισμός. Όχι γι’ αυτά που έκανες, αλλά γι’ αυτά που θα έπρεπε να έχεις κάνει. Άντε τι κάθεσαι; Πότε θα παντρευτείς; Πότε θα γίνεις μάνα; Πέρασες στο πανεπιστήμιο. Έπιασες μια καλή δουλειά. Γνώρισες τον άνδρα των ονείρων σου. Και ξαφνικά μαθαίνεις, ότι αυτό το 4 στον διψήφιο αριθμό της ηλικίας σου, δεν σου επιτρέπει να γίνεις μητέρα”.

Η πρωταγωνίστρια του διαφημιστικού σποτ απογοητευμένη διερωτάται “τι έχω κάνει λάθος;” και η φωνή της απαντά “τίποτα δεν έχεις κάνει λάθος. Απλά δεν γνώριζες”. Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, το βίντεο οδήγησε την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην απόφαση να αποσύρει την αιγίδα από το Συνέδριο. Παράλληλα, ο Θοδωρής Λιβάνιος έκανε γνωστό ότι η ΕΡΤ και το ΑΠΕ αποσύρονται από χορηγοί επικοινωνίας.

“Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγμάτευτο. Οτιδήποτε θίγει την προσωπικότητα της γυναίκας και περιορίζει τον ρόλο της είναι αναχρονιστικό και απαράδεκτο. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ αποσύρονται από χορηγοί επικοινωνίας του πρώτου συνεδρίου γονιμότητας και αναπαραγωγικής αυτονομίας”. Στο βίντεο αντέδρασε και η Καίτη Γαρμπή. “Πριν από μερικές εβδομάδες που ζητήθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, τον γυναικολόγο που με βοήθησε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης να φέρω στον κόσμο το παιδί μου, να κάνω ένα βίντεο όπου θα απευθύνω πρόσκληση για το συνέδριο γονιμότητας.

Επειδή του χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, δέχτηκα να το κάνω. Πριν από λίγο όμως είδα το προωθητικό βίντεο και εξεπλάγην! Εδώ παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν ένα κομμάτι μιας αναπαραγωγικής διαδικασίας χωρίς το δικαίωμα ελεύθερης βούλησης! ΝΤΡΟΠΗ! Δεν θα στήριζα ποτέ τέτοιες προσεγγίσεις και εννοείται πως εγώ και ο Διονύσης ΔΕΝ δεν θα είμαστε εκεί”, έγραψε η τραγουδίστρια.

In Greece, a group of males, alongside with bishops have gathered to discuss fertility/choices with women being left out again. It gets better: a teaser video for the event shows a woman after 40 realising she's out of options and panicking. #συνεδριο #συνεδριο_γονιμοτητας pic.twitter.com/2Jb708N2Ib

— Eleni Chrepa (@Luleni) June 12, 2021