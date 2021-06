Φανέλα Σκοπίων – Euro 2020: Σάλος με το “Μακεδονία”, αντίδραση Δένδια

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι, ισχυρίστηκε πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του δεν υποχρεούται να μετατρέψει και να προσαρμόσει το όνομά της στη νέα ονομασία της χώρας, καθώς όπως είπε, αυτή δεν επιχορηγείται από το κράτος. “Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Μακεδονίας (FFM) είναι ένας ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο ως ένωση και ως εκ τούτου δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Η Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται σε ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση.

Από τη στιγμή που η FFM δεν λαμβάνει λεφτά από το κράτος, δεν έχει υποχρέωση να προσαρμοστεί στη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι κωδικοί των εμπορικών σημάτων βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι οι εξής: κωδικοί MK και MKD. Κάποιοι ρωτούν γιατί δεν χρησιμοποιείται ο κωδικός NMΚ (North Macedonia), αλλά αυτός ο κωδικός ορίζεται μόνο για τις πινακίδες των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρεσπών” δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι σε συνέντευξη Τύπου στα Σκόπια, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις για τις εντάσεις της Ελλάδας σχετικά με τα αρχικά FFM στις φανέλες των ποδοσφαιριστών της χώρας, στο EURO 2020.

The Macedonian president presented Pope Francis with the new NT jersey today. Only the back of the jersey was released as an official photo. However, journalists also got a look at the front while it was laying on a table.

Odd color. It looks more like what Portugal would wear. pic.twitter.com/Z1GggWGBOD

