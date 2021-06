Έρικσεν νέα: «Η καρδιά του σταμάτησε, δεν ξέρουμε γιατί κατέρρευσε»

Ο Κρίστιαν Έρικσεν παραμένει σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, αλλά τα νέα είναι πολύ θετικά για τον ίδιο. Ο Δανός άσος που κατέρρευσε λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα με την Φινλανδία για το EURO 2021, είναι καλά στην υγεία του με τους γιατρούς να μην έχουν καταφέρει να βρουν από τι προήλθε η πτώση του. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο γιατρός της εθνικής Δανίας, Μόρτεν Μπέσεν, οι εξετάσεις είναι όλες καθαρές. Ωστόσο, αυτός είναι και ο λόγος που ο Έρικσεν παραμένει στο νοσοκομείο, μέχρι να καταφέρουν οι γιατροί να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα.

«Ο Έρικσεν είναι ακόμη στο νοσοκομείο Rigshospitalet για περαιτέρω εξετάσεις. Ακόμη δεν υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί ο Κρίστιαν Έρικσεν έπεσε στο χορτάρτι το Σάββατο. Γι’ αυτό και είναι ακόμη στο νοσοκομείο. Για να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τη στιγμή που μιλάμε και κάτω από τις συνθήκες που γνωρίζουμε. ο Έρικσεν είναι καλά. Όλες οι εξετάσεις που του έχουν γίνει είχαν κανονικά αποτελέσματα. Είναι ξύπνιος και απαντάει γρήγορα και καθαρά. Η καρδιά του χτυπάει ξανά.

»Η καρδιά του σταμάτησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να βρούμε τι πραγματικά έγινε. Είχε φύγει όμως. Ευτυχώς μετά από μία απινίδωση επανήλθε. Πόσο κοντά φτάσαμε στο μοιραίο; Πραγματικά δεν ξέρω. Οι εξετάσεις του είναι όλες καλές δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις», ανέφερε ο Μόρτεν Μπέσεν, γιατρός της εθνικής Δανίας σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε.

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε το BBC για την συνεχή προβολή των πλάνων της κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν και των προσπαθειών να του γίνει ανάνηψη στη χθεσινή αναμέτρηση Δανίας-Φινλανδίας για το Euro 2020. Το αγγλικό BBC, όπως και άλλα Μέσα, δέχτηκε σφοδρή κριτική για την επιλογή να προβάλλει διαρκώς -ακόμα κι όταν διακόπηκε η μετάδοση- πλάνα από την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν και των προσπαθειών που έκαναν οι γιατροί να τον επαναφέρουν στη ζωή.

«Απολογούμαστε σε όλους όσοι αναστατώθηκαν από τις εικόνες που μεταδόθηκαν. Η κάλυψη μέσα από το στάδιο ελέγχεται από την UEFA και μόλις το παιχνίδι διακόπηκε σταματήσαμε τη μετάδοση στον αέρα το συντομότερο δυνατό», ανέφερε στην απολογία του το BBC. Ο Γκάρι Λίνεκερ, από την πλευρά του, που ήταν στο πάνελ του BBC ως σχολιαστής τη στιγμή του παρολίγον μοιραίου συμβάντος, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Twitter, τονίζοντας: «Κατανοώ ότι κάποιοι αναστατώθηκαν από τις εικόνες που προβλήθηκαν, όπως κι εμείς. Προφανώς όμως ήταν τα πλάνα από τη μετάδοση που έχει αναλάβει η UEFA και δεν ήταν στον έλεγχό μας. Έπρεπε να είχαν μείνει σε ένα ευρύτερο πλάνο του γηπέδου. Ζητάμε συγγνώμη. Στα 25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν η πιο δύσκολη, δυσάρεστη και φορτισμένη στιγμή μου στον αέρα».

We will be back on air at 7.25 on @bbcone. I understand some of you would have been upset with some of the images shown (we were too). Obviously these were the host pictures and out of our control. They should have stayed on a wide of the stadium. Apologies.

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 12, 2021