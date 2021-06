Νικόλ – Βασιλάκος χωρισμός: Η ειρωνική απάντηση του “Bachelor” στις δηλώσεις της

Η σχέση της Νικολέττας Τσομπανίδου και του Παναγιώτη Βασιλάκου από το The Bachelor έχει γράψει “τέλος”. Ωστόσο η νικήτρια του ριάλιτι μίλησε στην εκπομπή “Στη φωλιά των Κου Κου” για τον χωρισμό της λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είμαι πολύ καλά τώρα. Όταν βγήκα από το Bachelor ήταν δύσκολο καθώς προσπαθούσα να προσαρμοστώ. Στο Bachelor ήμουν ο εαυτός μου. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος στη σχέση μας με τον Παναγιώτη. Αλλά έχει περάσει καιρός και έχουμε προχωρήσει και οι δύο. Είμαι πολύ καλά τώρα. Δεν έκανε κανένας καμία συζήτηση για χωρισμό. Απλά έτσι ήρθαν τα πράγματα. Ήταν και το Battle of the Couples στη μέση, ήταν πολλά και ο καθένας πήρε τον δρόμο του. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Ήταν δύσκολο, αλλά ήρθε η δουλειά και το πήρα καλύτερα από ότι περίμενα”.

Στη συνέχει η Νικολέττα αποκάλυψε πως ο Παναγιώτης Βασιλάκος προσπάθησε να είναι και πάλι μαζί. “Έγινε κίνηση επανασύνδεσης από τον Παναγιώτη στα γενέθλιά μου. Με πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν… Όταν ραγίζει κάτι δεν ξανακολλάει”. Ο δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Star της ζήτησε να σχολιάσει και την αιχμηρή ανάρτηση που είχε κάνει ο Παναγιώτης μιλώντας για κάποιους ανθρώπους που έχει ευεργετήσει και εκείνοι αποδείχτηκαν αχάριστοι. “Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Απλά να πω ότι κανένας δε με βοήθησε, τα έχω κάνει όλα μόνη μου. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο”, ήταν η απάντηση της Νικόλ.

Η Νικόλ φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή αφού πόσταρε μία φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο.

“Είμαι καλά”, αρκέστηκε να σχολιάσει με ένα χαμόγελο στα χείλη.

Ο Παναγιώτης παραδέχθηκε ότι δεν είχε ποτέ σχέση με τη Νικόλ;

Ο Παναγιώτης δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις της και ουσιαστικά επιτέλους παραδέχτηκε ότι δεν τα είχε ποτέ με τη Νικόλ! Στην άκρως ειρωνική ανάρτησή του, ανέβασε ένα βίντεο όπου ένας φίλος του έκανε πως τον κυνήγαγε για μια δήλωση (όπως φάνηκε να συμβαίνει… τυχαία με τη Νικόλ). Ο φίλος του τον ρώτησε αν υπήρχε τρίτο πρόσωπο στη σχέση και εκείνος απάντησε ότι δεν υπήρχε ούτε δεύτερο. Μετά τα σχόλια που δέχτηκε έγραψε κάτω από την ανάρτηση: «Παιδιά ακούστε κάτι μια πλάκα κάνουμε ! Τουλάχιστον εγώ δε παίρνω τηλέφωνο σε εκπομπές να με πετύχουν τυχαία στο δρόμο για να απαντήσω σε στημένες ερωτήσεις !!»