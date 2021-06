Σάκκαρη Ελλάδα: Με χειροκροτήματα επέστρεψε στην Αθήνα – Δείτε βίντεο

Μετά την απίστευτη εβδομάδα της στο Παρίσι και το Roland Garros, η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στην Αθήνα αφότου ξεκουράστηκε μια ημέρα στη Γαλλία. Στο «Ελ. Βενιζέλος» την υποδέχτηκαν με λουλούδια οι γονείς της, η Αγγελική Κανελλοπούλου και ο Κώστας Σάκκαρη, ενώ έκανε και τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους. «Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πολύ όσους ήρθαν εδώ σήμερα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Ήμουν εκτός όλες αυτές τις ημέρες. Η όλη αγάπη του κόσμου που έχω λάβει όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Στέφανος σίγουρα, είναι μοναδικό και πραγματικά ευχαριστώ όλους του Έλληνες. Ήταν λίγο πικρό το τέλος, αλλά πολύ θετικά όσα έγιναν αυτές τις δύο εβδομάδες», είπε η Μαρία Σάκκαρη.

«Ήμουν ένα πόντο μακριά, δυσκολεύτηκα να το χωνέψω, όμως κρατάω τα θετικά και συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για μένα. Βρίσκομαι σε μια πολύ υψηλή θέση και απέδειξα πολλά πράγματα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Η Μαρία Σάκκαρη δεν θα συμμετάσχει τελικά στο τουρνουά του Βερολίνου, αλλά θα είναι παρούσα μόνο σε ένα τουρνουά πριν το Wimbledon.

Αγγελκή Κανελλοπούλου: «Προσπαθώ να της συμπαραστέκομαι και να την εμψυχώνω» λέει η μητέρα της

«Είμαι ευτυχισμένη. Είδα το παιδί μετά από τέσσερις μέρες. Θέλω να είναι καλά. Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Θα την φροντίσουμε πολύ στο σπίτι τις ημέρες που θα μείνει. Είναι κάτι που το είχα ονειρευτεί σε όλη μου τη ζωή. Θεωρούσα πως είχα φτάσει κάπου αλλά δεν ήταν αρκετό. Ήθελα κάτι καλύτερο για την κόρη μου. Είμαι ο πιο καλός κριτής της Μαρίας, όχι αντικειμενικός. Την δικαιολογώ όταν κάνει απροσεξία γιατί ξέρω το τένις. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Πρέπει κάθε μέρα να είσαι στο πικ της απόδοσής σου. Προσπαθώ να της συμπαραστέκομαι και να την εμψυχώνω. Της έστειλα μήνυμα μόλις έχασε», ανέφερε η μητέρα της σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο.

«Της είπα να μην στεναχωριέται και ότι είναι θηρίο και θεά. Στην αρχή γκρίνιαξε, αλλά μετά ήταν μια χαρά. Αυτά συμβαίνουν σε αυτό το άθλημα. Η Μαρία έφτασε στα ημιτελικά. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που έφτασε εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Τον Στέφανο τον βλέπω σαν παιδί μου. Δάκρυσα και συγκινήθηκα όταν έβαλε τα κλάματα. Θέλω να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. It takes two to tango!», πρόσθεσε.

Οι ασκήσεις της Μαρίας Σάκκαρη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει μέχρι εδώ και καθημερινά ακολουθεί ένα εντατικό πρόγραμμα προπόνησης. Το ίδιο έκανε ακόμα και όταν βρέθηκε σε καραντίνα τον χειμώνα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Μελβούρνη για το Australian Open. Στην πτήση της υπήρχαν κρούσματα κορωνοϊού και έτσι αναγκάστηκε να παραμείνει 14 ημέρες σε καραντίνα, σε δωμάτιο ξενοδοχείου. «Αξιοποιώ πλήρως τον χρόνο μου στην καραντίνα. Ας ελέγξουμε ό,τι είναι ελεγχόμενο. Πρέπει να παραμείνω σε καλή κατάσταση σωματικά και πνευματικά, ας προπονηθούμε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Μη διστάσετε να τα μοιραστείτε», είχε γράψει στα social media της τότε η Σπαρτιάτισσα Μαρία Σάκκαρη, η οποία είχε μοιραστεί βίντεο με τρία προγράμματα γυμναστικής για όλο το σώμα.

