Σάκκαρη – Μητσοτάκης σχέση: Οι πρώτες φωτογραφίες και ο χαμός στο Twitter

Απτόητη παραμένει η Μαρία Σάκκαρη από τα αισχρά σχόλια που άκουσε για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιο του πρωθυπουργού. Η Μαρία Σάκκαρη ανέβασε περήφανα φωτογραφίες με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δηλώνοντας έτσι ότι δεν την απασχολούν τα κακεντρεχή σχόλια. Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του ειδυλλίου της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και του γιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μαρία Σάκκαρη δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία τους.

Σε αυτή, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά, φορώντας τους μάσκες του. Μια καρδιά emoji από την τενίστρια συμπληρώνει το InstaStory.

Παρόμοια είναι και η δημοσίευση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιασμένο σε χώρο γυμναστηρίου.

Σάκκαρη-Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μαζί πέντε μήνες, με τη φιλία του να εξελίσσεται σε έρωτα.

Τον τελευταίο μήνα, μάλιστα, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη εμφανίζονταν μαζί δημοσίως και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν δει το ζευγάρι στην «Παλιά Αγορά» στη Φιλοθέη, όπου σύχναζαν για καφέ και φαγητό.

… κάποιοι #ξερω_εγω λένε ότι αν είχαν φράγκα θα γινόταν #Τσιτσιπάς ή #Σακκαρη…

Μάλιστα…

It takes more than talent or money to be a champion…

Its what you do in the dark that puts you up in the light…

One more match #Tsitsipas

Let's go for the first one🇬🇷🥇 pic.twitter.com/JOdFLBp90s

— Mantissa_touiterou (@Mary_me2201) June 11, 2021