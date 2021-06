Self test στα σούπερ μάρκετ: Τι εξετάζει η κυβέρνηση για μετά τις 19 Ιουνίου

Τους νέους τρόπους διανομής των self test εξετάζει η κυβέρνηση δεδομένου ότι στις 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα διανομής από τα φαρμακεία. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αρνηθεί τη συνέχιση διάθεσης αυτοδιαγνωστικών τεστ, ως εκ τούτου η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της διάθεσής τους, μεταξύ άλλων, από σούπερ μάρκετ. Με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημέρωσε τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας πως η διάθεση των δωρεάν self test θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που είχε ορίσει νομοθετικά η κυβέρνηση για την διάθεση τους. «Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος μας ανέλαβε τη δωρεάν διάθεση των self tests από τα φαρμακεία με υψηλό κόστος χρόνου και εξαντλητικής προσωπικής εργασίας για να στηρίξει την προσπάθεια ελέγχου της πανδημίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, η συμφωνία που υπογράφηκε με τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης προέβλεπε την υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ «με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε την ολιγοήμερη συνέχιση της διάθεση των δωρεάν self test μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021».

«Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε», τονίζεται. «Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε τις ανάγκες για την διάθεση των δωρεάν self tests μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που είχε ορίσει νομοθετικά η Κυβέρνηση για την διάθεση τους». «Σε σχέση με την Κυβέρνηση θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς από την πλευρά μας τηρήσαμε στο ακέραιο την μεταξύ μας συμφωνία. Έτσι και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο», καταλήγει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

«Άνοιγμα» προς τα σούπερ μάρκετ

«Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από τρία τεστ όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι.

Την επόμενη εβδομάδα θα λάβουν από τρία τεστ όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και όλοι οι πολίτες 18-30 ετών που δεν έχουν -εάν δεν απαιτείται για την εργασία τους- υποχρέωση δήλωσης του αποτέλεσματος του οικιακού τεστ», είχε δηλώσει, εξάλλου, προ ημερών ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως η δωρεάν διάθεση self test «θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη στην ΕΡΤ1, ο οποίος τόνισε πως η διονομή θα γίνεται «και από άλλα κανάλια πέραν των φαρμακείων». «Πιστεύω ότι η διανομή μπορεί να γίνεται και από τα σούπερ μάρκετ» είχε σημειώσει, προαναγγέλλοντας προσεχώς ανακοινώσεις. Αναφερόμενος στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου οι πολίτες να προμηθευτούν τα self test, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι.

Πρόσθεσε πάντως ότι το μείζον ζήτημα είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες σημειώνοντας ότι δεν καταλαβαίνει την παράνοια να μην θέλουν κάποιοι να εμβολιαστούν. Σχετικά με την διάθεση των self test και τι εξετάζεται από τους αρμόδιους, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι υπάρχει μία γενικότερη διαβούλευση σε σχέση με τον τρόπο που θα διατεθούν τα συγκεκριμένα self test.