Μπάιντεν Ευρώπη: Ξεκίνησε η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου

Ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για την πρώτη προεδρική περιοδεία του στο εξωτερικό έθεσε ο Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος σε Αμερικανούς στρατιώτες στην Αγγλία τονίζοντας ότι έφθασε στην Ευρώπη για να υπερασπιστεί την έννοια της δημοκρατίας και προειδοποιώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα θέσει ακανθώδη ζητήματα στη συνάντησή τους. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν!», είπε ο Μπάιντεν. «Πηγαίνω στη G7, μετά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα συναντηθώ με τον κ. Πούτιν για να του πω όλα όσα θέλω να γνωρίζει», τόνισε επευφημούμενος από μέλη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση Μίλντενχολ, στο Σάφολκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την αποκατάσταση των συμμαχιών της χώρας του στην Ευρώπη περιγράφοντάς τες ως ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ασφάλειας και τόνισε ότι θα μιλήσει απερίφραστα στο ραντεβού με τον Ρώσο πρόεδρο. «Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί μια σταθερή, προβλέψιμη σχέση με την Μόσχα, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με ισχυρό και ουσιαστικό τρόπο αν η ρωσική κυβέρνηση εμπλακεί σε επιβλαβείς δραστηριότητες. Το έχουμε ήδη δείξει αυτό. Θα περάσω το μήνυμα ότι θα υπάρξουν συνέπειες για την παραβίαση της κυριαρχίας των δημοκρατιών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αλλού».

Η ομιλία του σηματοδότησε την έναρξη της οκταήμερης περιοδείας του στην Ευρώπη, στη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τους υπόλοιπους ηγέτες των κρατών μελών της G7, τη βασίλισσα Ελισάβετ την Κυριακή στο κάστρο Ουίνδσορ, αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και τέλος με τον Πούτιν στις 16 Ιουνίου στη Γενεύη.

Ο Μπάιντεν έχει εξαπολύσει ήδη βέλη κατά του Ρώσου προέδρου, αποκαλώντας τον «δολοφόνο χωρίς ψυχή» κι έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να θέσει στον Πούτιν τα σημεία τριβής στις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις.

Η καταγγελλόμενη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές με διάδοση ψευδών ειδήσεων μέσω του Διαδικτύου και κυβερνοεπιθέσεων, που αποτέλεσαν αιτία για την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, κυρίως μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Η δράση των Ρώσων χάκερς κατά αμερικανικών στόχων. Οι κυβερνοεπιθέσεις κατά των SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS, που ενόχλησαν ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον, αποδόθηκαν στη Μόσχα ή σε χάκερς με έδρα τη Ρωσία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υπόθεση Ναβάλνι και η μεταχείριση που επιφυλάσσει η Μόσχα σε αντιφρονούντες, με τον Μπάιντεν να έχει δεσμευθεί ότι θα πει στον Πούτιν πως δεν θα μείνει «με τα χέρια σταυρωμένα»

Η στρατιωτική αντιπαράθεση από την Ουκρανία και τη Συρία μέχρι την Αρκτική, οι φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών μετά το τέλος μιας σειράς συμφωνιών και η στρατηγική ισορροπία.

Οι απελάσεις διπλωματών στις οποίες προχωρούν Ρωσία και ΗΠΑ μετά από κάθε νέο κύμα κυρώσεων.

Κατά την άφιξή τους χθες το βράδυ ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν έτυχαν θερμής υποδοχής στη βάση στο Σάφολκ. Μίλησαν σε ανοικτό χώρο την ώρα που έδυε ο ήλιος πίσω τους με τον Μπάιντεν να αναφέρεται βουρκωμένος και στον εκλιπόντα γιο του Μπο, ταγματάρχη της Εθνοφρουράς του Ντέλαγουερ, καθώς ευχαριστούσε τους Αμερικανούς στρατιώτες για τις υπηρεσίες τους. «Εύχομαι κι ο ταγματάρχης μου να ήταν εδώ για να σας ευχαριστήσει», είπε αναφερόμενος στον Μπο, που πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου το 2015. «Αντιπροσωπεύετε ό,τι καλύτερο της χώρας μας», πρόσθεσε.

Παράλληλα ανέπτυξε τους στόχους του ταξιδιού του και το μήνυμα που θέλει να περάσει στον κόσμο: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν και οι δημοκρατίες ανά την υφήλιο είναι ενωμένες για να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις». Ο Μπάιντεν είπε ότι στη διάρκεια των συναντήσεών του με τους άλλους ηγέτες θα εστιάσει στην μάχη για την πανδημία, την κλιματική αλλαγή, που αποτελεί, όπως είπε, τη μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ, αλλά και την προστασία τους από «την αυξανόμενη απειλή κυβερνοεπιθέσεων και των αυταρχικών ηγετών που τις επιτρέπουν να συμβαίνουν».

US President, Joe Biden, is travelling to the UK on Air Force One, ahead of the G7 summit.

Biden has made clear the primary goal of his first international trip as president is to signal that "America is back" on the world stage

Read more: https://t.co/RzvopsNcQF pic.twitter.com/ji06BRpd5Q

— The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2021