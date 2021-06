Έπεσε το ίντερνετ: Πρωτοφανές μπλακ άουτ για τις ισχυρότερες ιστοσελίδες

Περίπου μία ώρα διάρκεια είχε το πρωτοφανές για τα δεδομένα του διαδικτύου μπλακ άουτ στις ισχυρότερες ιστοσελίδες παγκοσμίως, από ενημερωτικές όπως το Bloomberg έως και την Amazon. Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 13:00 ώρα Ελλάδος εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

The Guardian’s website and app are currently being affected by a wider internet outage and will be back as soon as possible — The Guardian (@guardian) June 8, 2021

Και η Amazon στη διακοπή

Μεταξύ αυτών που “μπλόκαραν” ήταν και ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc ο οποίος επίσης δεν λειτουργούσε. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο. Σχεδόν 21.000 χρήστες του Reddit ανέφεραν επίσης προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων, ενώ περισσότεροι από 2.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την Amazon, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.com. Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε Error 503 Service Unavailable περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

International #news outlets like the Financial Times,

TheGuardian, BBC, CNN, Le Monde suffer online outage; Twitch, Reddit, Pintrest also unavailable. What’s going on? pic.twitter.com/wlbrAiUAAT — World Markets Daily (@WorldMarketsDa1) June 8, 2021

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα techchrunch.com το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του Fastly. Πρόκειται για έναν πάροχο περιεχομένου ιστοσελίδων μέσω cloud σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Financial Times.

Several major websites, including those of the British government, The New York Times and The Guardian, were inaccessible for many users on Tuesday morning. It was unclear what caused the outages. https://t.co/laoXgwFkL9 — The New York Times (@nytimes) June 8, 2021

Που οφείλεται το μπλακ άουτ

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες επανήλθαν σταδιακά σε λειτουργία λίγο πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Η Fastly ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε έρευνα για «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN», σύμφωνα με τα όσα δημοσίευσε στον ιστότοπό της. Κατά την βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», πολλοί χρήστες διαμαρτυρήθηκαν για πρόβλημα πρόσβασης σε YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon και Paypal. Για το παγκόσμιο διαδικτυακό μπλακ άουτ, πολλοί χρήστες προέβησαν σε σχόλια. Κάποια από αυτά ήταν «Το Ίντερνετ κατέρρευσε…Μείνετε όλοι ψύχραιμοι…», «Twitch, Amazon, Reddit Spotify Pinterest PayPal έπεσαν όλα. «Η Αποκάλυψη του Ίντερνετ». «Όλα έπεσαν από το πουθενά; Twitch Reddit Amazon και άλλα» «Η Αmazon έπεσε»