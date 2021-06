Ηχητικό κανόνι Έβρος: Το νέο “όπλο” που δοκιμάζουν οι συνοριοφύλακες

Ένα πακέτο νέων συστημάτων τεχνολογίας έχει επιστρατεύσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, στον Έβρο, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος μεταναστών και προσφύγων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, πέραν του σιδερένιου φράχτη στον Έβρο, νέα ψηφιακά εμπόδια δοκιμάστηκαν κατά τους ήσυχους, από πλευράς μεταναστευτικών ροών, μήνες της πανδημίας κατά μήκος των 200 χιλιομέτρων στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Νέοι πύργοι παρακολούθησης με κάμερες μεγάλης εμβέλειας, νυχτερινής όρασης και πολλαπλών αισθητήρων έχουν εγκατασταθεί στα σύνορα της χώρας. Τα δεδομένα που συλλέγονται εκεί αποστέλλονται σε κέντρα ελέγχου προκειμένου να ειδοποιούν για ύποπτες μεταναστευτικές κινήσεις με τη βοήθεια ανάλυσης τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΕ δαπάνησε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα για τεχνολογία ασφαλείας, μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015-2016, όταν και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας -αρκετοί από αυτούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν τον πόλεμο στη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν- και από εκεί προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης εγκαταστάθηκαν στον Έβρο με στόχο να ανιχνεύουν μετανάστες και να αποτρέπουν την είσοδό τους σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από κινητοποίηση περιπόλων στον ποταμό ή την ξηρά που χρησιμοποιούν τεράστιους προβολείς και ηχητικές συσκευές μεγάλης εμβέλειας.

A high-pitched "sound cannon" is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2

— AP Europe (@AP_Europe) May 31, 2021