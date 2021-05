Τσαβούσογλου Θράκη: Πρόκληση με το “καλημέρα” – Ψυχραιμία στην Αθήνα

Πρόκληση με το «καλημέρα» από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Κυριακής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αμέσως μετά την προσγείωση «Στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της ‘Τουρκικής Μειονότητας’ στην Δυτική Θράκη και να συζητήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις». Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΪ, νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρησή του από την Τουρκία για την Ελλάδα σημείωσε πως στην τελευταία επίσκεψη του Νίκου Δένδια «υποδεχθήκαμε τους Ελληνες με θετικό τρόπο και περιμένουμε και αυτοί να κάνουν το ίδιο». Όπως δε σημείωσε ο Τσαβούσογλου, έρχεται στην Ελλάδα με θετική ατζέντα.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021