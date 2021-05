Τζο Μπάιντεν – κοριτσάκι: Το σχόλιο που σόκαρε πολλούς

Ότι ο Τζο Μπάιντεν συχνά-πυκνά έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις δεν είναι κάτι που περνά απαρατήρητο, ούτε κρύβεται. Αυτή τη φορά όμως το σχόλιο που προκάλεσε πολλά σχόλια χρηστών στον Twitter δεν αφορούσε κάποια άστοχη ή παρεξηγήσιμη έκφραση για ένα πολιτικό ζήτημα αλλά τα σχόλια του προς ένα κοριτσάκι 9 ετών που κατά κάποιους χαρακτηρίστηκαν ως μη επιτρεπτά. Το περιστατικό, σύμφωνα με την Daily Mail, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Κάποια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στο κοινό που παρακολουθεί την ομιλία του, και σε άτομα τα οποία βρίσκονται πλάι του πάνω στην εξέδρα. Μετά τις ονομαστικές αναφορές, στρέφεται προς ένα κοριτσάκι του δημοτικού, ηλικίας 9 ετών που βρίσκεται εκεί μαζί του και λέει: «Λατρεύω τα κοτσιδάκια στα μαλλιά σου φιλενάδα. Σας το λέω, κοιτάξτε την, μοιάζει με κοπέλα 19 ετών, κάθεται εκεί σαν μια μικρή κυρία με τα πόδια σταυρωμένα».

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj

— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021