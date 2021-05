Τυφλός ορειβάτης – Έβερεστ: “Γιατί δεν έχει σημασία αν έχεις αναπηρία”

Ο 46χρονος Κινέζος, Τζανγκ Χονγκ ανέβηκε στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου από την πλευρά του Νεπάλ κι έγινε ο πρώτος άνθρωπος με προβλήματα όρασης στην Ασία και ο τρίτος στον κόσμο που κατάφερε να ανέβει στο Έβερεστ. «Δεν έχει σημασία αν έχεις αναπηρία ή όχι, αν έχεις χάσεις την όρασή σου ή αν δεν έχεις πόδια ή χέρια, αν είσαι αποφασισμένος αρκεί, μπορείς πάντα να ολοκληρώσεις κάτι που οι άλλοι δεν μπορούν», είπε ο Τζανγκ στο Reuters. Ο Τζανγκ ολοκλήρωσε την ανάβαση των 8.849 μέτρων στα Ιμαλάια την 24η Μαΐου μαζί με τρεις οδηγούς ορειβατών κι επέστρεψε στον καταυλισμό που αποτελεί τη βάση της ομάδας την Πέμπτη. Γεννημένος στην πόλη Τσονγκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, ο Τζανγκ έχασε την όρασή του σε ηλικία 21 ετών εξαιτίας γλαυκώματος.

I summited Everest! I would like to thank my family, my guides, the folks at Fokind Hospital, and @asiantrekking who have been extremely supportive of my journey. This is only the beginning as I would like to climb the #SevenSummits #Everest2021 More pictures coming soon! pic.twitter.com/RlpFH29DoP — Blind Mountaineer Zhang Hong 张洪 (@Zhang_Hong_76) May 25, 2021

Εμπνεύστηκε από τον Έρικ Γουαϊνμέιερ, τον τυφλό Αμερικανό ορειβάτη που ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ το 2001, και άρχισε να προπονείται υπό την καθοδήγηση του οδηγού ορειβατών και φίλου του Τσιανγκ Τζι. Το Νεπάλ άνοιξε ξανά το Έβερεστ για τους ξένους ορειβάτες τον Απρίλιο· πέρυσι δεν επιτρεπόταν η ανάβαση, λόγω της πανδημίας της COVID-19. «Φοβόμουν πολύ, δεν μπορούσα να δω πού πήγαινα, δεν μπορούσα να βρω το κέντρο της βαρύτητάς μου, έτσι κάποιες φορές έπεφτα», δήλωσε ο Τζανγκ. «Συνέχισα όμως να σκέφτομαι πως παρότι ήταν δύσκολο, έπρεπε να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες, είναι στοιχείο της ορειβασίας, υπάρχουν δυσκολίες και κίνδυνοι – αυτό είναι το νόημα της ορειβασίας».

#Everest2021 Climbing – Day 28 I’m blind, but at least I‘m not afraid of heights. This our 15th day at Base Camp and we are about to set off to camp 3 through Khumbu Icefall so that we acclimate before the final ascent on Everest. I have already checked my equipment 5 times! pic.twitter.com/3CscxvMZB8 — Blind Mountaineer Zhang Hong 张洪 (@Zhang_Hong_76) April 28, 2021